La Liga: tudo que você precisa saber sobre Barcelona x Leganés, pela 31ª rodada

Neste sábado (7), o Barcelona recebe o Leganés às 15h45 no estádio Camp Nou, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Com praticamente uma mão na taça, o confronto vale mais pra se manter invicto do que pelos 3 pontos, que são muito mais valiosos para os visitantes, que ainda sonham com uma vaga na Europa League.

Como chegam?

O Barça não sabe o que é perder desde o início do ano, quando foi derrotado pelo Espanyol pela Copa do Rei. De lá pra cá são 18 jogos invicto e na última rodada conseguiu um empate improvável contra o Sevilla na Andaluzia depois de estar perdendo por 2 a 0 até os 43 do segundo tempo.

Após uma sequência de oito jogos sem vitórias, o Leganés se reabilitou contra o Málaga, mas segue inconstante, são duas vitórias e duas derrotas nos últimos quatro jogos. O último revés foi diante do Valencia, na rodada passada.

É difícil acreditar que os catalães possam perder o título, não pela qualidade dos rivais, mas pelo futebol apresentado do longo da temporada. Invicto contra os maiores adversários, Real e Atleti, o time de Ernesto Valverde abriu ampla vantagem na ponta e agora vai administrando.

De uma forma um pouco diferente, pode-se dizer que los legionários também vão cumprindo tabela na competição. Após um bom início de temporada, chegando a disputar uma vaga na zona de classificação para competições europeias, o time caiu bruscamente e ficou no meio da tabela, distante da zona de rebaixamento e também do G6.

Desfalques e escalações

Na entrevista coletiva prévia ao jogo, Valverde demonstrou o desejo de conquistar a La Liga o mais rápido possível e não deverá poupar ninguém. O time considerado titular deve ir a campo, mesmo com o jogo da Champions já na próxima terça-feira (10). Somente Iniesta deve ser poupado. Busquets e Digne, machucados, estão indisponíveis para o jogo.

- Provável escalação: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Paulinho, Dembélé, Coutinho; Messi, Suárez

Do lado pepinero, Diego Rico está fora, suspenso. Alex Szymanowski, que recentemente operou o púbis e Martín Mantovani, com problemas musculares, também não ficam à disposição do técnico Asier Garitano.

- Provável escalação: Cuéllar; Zaldua, Bustinza, Siovas, Raúl Garcia; Eraso, Rubén Pérez, El Zhar, Omar Ramos, Gabriel; Amrabat

Histórico

Até hoje ocorreram somente três confrontos entre as equipes, com 100% de aproveitamento blaugrano. Duas vitórias fáceis jogando em Butarque (5 a 1 e 3 a 0) e um difícil 2 a 1 na única vez que se enfrentaram no Camp Nou.

Arbitragem

Ricardo De Burgos Bengoetxea comandará a partida, auxiliado por Diego Barbero Sevilla e Iker De Francisco Grijalba.