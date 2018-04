Barcelona x Leganés AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017-18

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Barcelona e Leganés, no estádio Camp Nou, na Catalunha

Veja no vídeo como foi o último duelo entre as equipes:

Sobre uma possível ausência de Messi, Garitano sabe que influencia, mas reconhece a força do elenco blaugrano: "É sempre uma grande perda quando Messi não joga, mas estamos falando de um dos melhores times do mundo".

Asier Garitano, técnico do Leganés, sabe que não será um jogo fácil: "Pra vencer o Barça tem que fazer um ótimo jogo. Será um desafio conseguir algum ponto. Precisamos estar mais pertos de vencer do que de perder", declarou.

Caso vença, o Barcelona igualará o recorde de invencibilidade na La Liga, atualmente pertencente à Real Sociedad, que entre as temporadas 1978-79 e 1979-80 acumulou 38 partidas seguidas sem perder. O Barça já não perde na liga espanhola desde a edição passada e chegou a 37 jogos sem ser derrotado

Com 26 gols, Messi é o artilheiro do campeonato e também líder em assistências, com 12 passes para gol

A grande dúvida é se Lionel Messi terá ou não mais um jogo de folga para se poupar. Mas, segundo o técnico Ernesto Valverde, o argentino já descansou contra o Sevilla e vai para o jogo

Ausentes: Os lesionados Sergio Busquets e Lucas Digne são os desfalques do Barça, Szymanowski e Mantovani, do lado pepinero

Histórico: 3 jogos, todos vencidos pelo Barça, 2 em Butarque e 1 na Catalunha

Trio de arbitragem: Ricardo De Burgos Bengoetxea, Diego Barbero Sevilla e Iker De Francisco Grijalba

Provável escalação do Leganés: Cuéllar; Zaldua, Bustinza, Siovas, Raúl Garcia; Eraso, Rubén Pérez, El Zhar, Omar Ramos, Gabriel; Amrabat

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Paulinho, Dembélé, Coutinho; Messi, Suárez

