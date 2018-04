Betis bate Eibar, emenda quarta vitória seguida e fica perto de confirmar vaga na UEL

Google Plus

Neste sábado (7), o Real Betis recebeu o Eibar no estádio Benito Villamarín, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol e conseguiu uma importante vitória no confronto direto por vaga na Europa League.

Com a vitória, o time andaluz chegou a 49 pontos e ultrapassou o Villarreal (que ainda joga na rodada), chegando à quinta posição, ampliando a vantagem para o Sevilla, já derrotado nesta rodada. O Eibar chega a cinco jogos consecutivos sem vitória e perde fôlego na briga por vaga na UEL. Continua com 40 pontos e agora na 10ª posição, já que foi ultrapassado pelo Celta.

O primeiro tempo foi todo dos donos da casa, que começaram pressionando e jogaram ofensivamente durante os 45 minutos. Aos 19', Bartra aproveitando cobrança de escanteio quase marcou de bicicleta. Dois minutos depois, Sergio Leon recebe linda bola enfiada de Barragán, fica de frente com o goleiro e tem categoria pra bater colocado no canto e abrir o placar.

Mesmo após o gol a equipe andaluz continou indo pra cima e não dava espaços para o Eibar, que até ficava com a bola nos pés, mas não conseguia chegar com perigo para finalizar. Um completo domínio verde e branco.

A segunda etapa mal começou e o Bétis foi premiado pela ofensividade. Aos 50', Barragán fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro, o zagueiro Arbília tentou cortar e mandou pras próprias redes, ampliando o marcador para os donos da casa.

Apesar de tentarem, os bascos não tiveram poder para reagir e não ofereceram riscos ao Bétis. Pelo contrário, Bartra teve outra chance e passou muito perco de marcar. Rubén Castro também teve ótima oportunidade, mas chutou pra fora em lance de frente com o goleiro.

Um segundo tempo tranquilo e muito bem administrado pelo time de Quique Setién, que na próxima semana enfrenta o Girona na Catalunha, na sexta-feira (13). O Eibar tentará a reação no domingo (15), contra o Alavés, no duelo dos times bascos.