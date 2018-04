Argentina bate Bolívia e conquista primeiros três pontos na Copa América Feminina

Na tarde deste sábado (07), a Seleção Argentina mediu forças com a Bolívia, em Coquimbo, no Chile, na segunda rodada do grupo B da Copa América Feminina. As hermanas saíram vitoriosas do duelo com o placar de 3 a 0 e se recuperaram da derrota sofrida na estreia para o Brasil. Os gols foram marcados por Sole Jaimes (ex-Santos), em duas oportunidades e Mariana Larroquette.

Com o resultado, a Argentina conquistou os seus primeiros três pontos na competição e seguiu com a escrita de nunca ter perdido e sequer sofrido gols para a seleção boliviana em seis jogos disputados. A Bolívia amarga a lanterna do grupo e tentará se recuperar diante da Venezuela, na próxima segunda (09), às 16h45, enquanto as argentinas enfrentarão o Equador, no mesmo dia às 19h.

O jogo foi dominado pela seleção albiceleste, porém as chances criadas não resultavam em gols e o passe final era o seu principal rival. Banini puxava a maioria das jogadas e tentava, de fora da área, surpreender a arqueira boliviana. Aos 33 minutos, Sole Jaimes foi derrubada dentro da área, em dividida com a goleira Paola Álvarez, pênalti assinalado.

A ex-jogadora do Santos não tomou muita distância e chutou firme para fazer 1 a 0. No ataque seguinte, sete minutos depois, a atacante camisa 9 anotou o seu segundo gol com a camisa da Argentina. Ela recebeu brilhante passe de Linda Bravo e pegou de chapa, na primeira, Álvarez defendeu, porém soltou na frente de Sole, que na segunda chance, empurrou para o fundo do gol, 2 a 0.

No segundo tempo, as equipes pouco produziram e a partida parecia ficar por isso mesmo. Todavia, Florencia Bonsegundo ganhou na corrida pela direita e lançou na pequena área, Yael Oviedo, conscientemente, deixou a bola passar, Larroquette melhor posicionada, dominou e finalizou encobrindo a goleira, a zaga ainda tentou afastar, mas já era tarde, fim de papo, 3 a 0.