Roma enfrenta embalada Fiorentina para defender vaga na Champions

Após uma semana indigesta para as equipes italianas na Champions League, a Roma recebe a Fiorentina no estádio Olímpico neste sábado (7), às 13h00 em confronto válido pela 31° giornata da Serie A.

Os donos da casa precisam vencer para espantar a goleada sofrida contra o Barcelona na última quarta-feira, e também, para não vererem a Internazionale assumir a terceira colocação, visto que está a um ponto dos giallorossi.

Desfalques para os dois lados

Para o confronto deste sábado, o atacante Diego Perotti, que sentiu uma lesão na panturrilha no jogo do Camp Nou, em Barcelona, estará fora da partida. Além disso, o destaque da Roma nesta temporada, Cengiz Ünder também estará fora do jogo desta tarde. Entretanto, Nainggolan se recuperou do desconforto muscular que o fez perder o compromisso na Champions e estará disponível para Eusebio di Francesco.

Visando os próximos dois confrontos, contra o Barcelona e Lazio, di Francesco deve poupar o meio-campista Daniele De Rossi e o zagueiro, Federico Fazio. Para seus lugares, o francês Gonalons ocupará o lugar no meio de campo e o brasileiro, Juan Jesus fará a dupla de zaga com Manolas.

Já a Viola terá um desfalque importante para o confronto, visto que Federico Chiesa, está suspenso depois de levar o terceiro cartão amarelo na rodada atrasada, que aconteceu no meio da última semana. Eysseric e Gil Dias disputam a vaga no time titular. Além do italiano, o meio-campista Badelj e o atacante Thereau estão contundidos e desfalcam o time de Stefano Pioli.

Fiorentina embalada na Serie A, mas com retrospecto negativo contra a Roma

A Viola vem se recuperando na Serie A, está na nona posição com 47 pontos, mas ainda alimenta as chances de se classificar para a Europa League, visto que a diferença de pontos para o Milan, sexto colocado, é apenas de quatro pontos.

Mesmo com boa fase no momento atual, a Fiorentina sofreu uma goleada de 4 a 2 no primeiro turno, dentro de casa, para a Roma. Na ocasião, o brasileiro Gerson marcou duas vezes, Manolas e Perotti completaram o placar para os romanos. Do lado da Viola, Veretout e Giovanni Simeone descontaram.

Nos últimos três anos, ambas as equipes se enfrentaram seis vezes, desde 2015. A Roma, por sua vez, carrega todo o favoritismo, visto que venceu quatro dos compromissos e perdeu os outros dois, não havendo empates entre as duas equipes.

Caso os donos da casa vençam, a diferença de pontos para a Internazionale pode aumentar, visto que os nerazzurri têm confronto difícil, contra o Torino, fora de casa.

Já a Fiorentina, se contar com uma combinação de resultados e vencer, pode passar a rodada na sétima posição, e caso o Milan perca, ficará a um ponto da zona da Europa League.