Com tripletta de Dybala, Juventus bate lanterna Benevento e mantém vantagem na ponta

O Benevento recebeu hoje a Juventus em duelo de opostos, no Ciro Vigorito pela 31ª rodada da Serie A. O time da casa possui apenas 13 pontos e não tinha muito a perder visto que o rebaixamento é iminente, já a Juve jogou com um time diferente ao do meio de semana que enfrentou o Real Madrid pela Uefa Champions League.

A vecchia signora iniciou o jogo como todo mundo esperava, na pressão pra cima do lanterna da competição, marcando praticamente na área do Benevento. As jogadas eram voltadas ao centro avante de hoje: Mandzukic. Matuidi pelo meio, Dybala pela esquerda e Cuadrado na direita tentavam abastecer o croata, principalmente o colombiano. Mas aos 16 minutos, Alex Sandro passou como quis por Sagna, lançou para Cuadrado, que escorou pra Dybala bater no ângulo do goleiro Puggioni, 1 a 0.

O Benevento não tinha muito a perder, foi pra cima e aos 24 minutos conseguiu o gol de empate, Szczesny fez grande defesa, mas no rebote Guilherme chutou rasteiro e o atacante Diabate empurrou para as redes. O jogo então ficou lá e cá, o time anfitrião parecia mais solto depois de ter feito seu gol, mas ainda as melhores chances eram do time bianconero, Mandzukic chegou a marcar um gol, que foi anulado, dominou a bola com a mão antes de fazer o gol.



No último lance do primeiro tempo, Pjanic foi derrubado dentro da área, pênalti que o árbitro Fabrizio Pasqua demorou cerca de dois minutos para ter certeza. Mas acertou na decisão final depois de rever no VAR. Dybala foi para a cobrança e deslocou o arqueiro com categoria, bola do lado goleiro do outro. Gol este que deu tranquilidade para Allegri passar instruções no intervalo.

Aos 6 minutos da etapa complementar, o time giallorossi chegou ao empate de novo com Diabate: o centro-avante de Mali cabeceou no canto de Szczesny após jogada de escanteio e fez 2 a 2. A Juventus, preocupada em perder pontos bobos para o lanterna da competição, foi para cima e outro penal foi marcado, agora sobre Higuaín. O árbitro não teve dúvidas desta vez. Dybala então foi novamente para a cobrança e novamente deslocou o goleiro, porém no canto direito da meta defendida por Puggioni.