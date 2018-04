Jogo Manchester City x Manchester United AO VIVO online pela Premier League (0-0)

É dia de levantar troféu no Campeonato Inglês? Vamos ver hoje, torcedor. Bem vindo a VAVEL Brasil e iremos acompanhar logo mais o derby de Manchester, às 13h30, no Etihad Stadium.

O jogo entre Manchester City x Manchester United ao vivo pode dar ao mandante o título da competição. Sendo válido pela 33ª rodada, seria um recorde na história moderna da Premier League.

EM BUSCA DE MAIS RECORDES: Dono de um campanha avassaladora, com o melhor ataque (88 gols) e a a melhor defesa (21 gols), a equipe azul ainda tenta se tornar a que terminou o campeonato com mais pontos. Com 84 e a seis partidas do fim, vai em busca do Chelsea de 2004/5, que terminou com 95 naquela temporada.

Do lado vermelho, além da alegria de atrapalhar o antigo rival, o Manchester United necessita dos três pontos para continuar por cima na briga pela classificação para a Uefa Champions League. Em segundo lugar e a 12 pontos do Chelsea, em quinto, precisa de mais alguns pontos para matematicamente entrar na lista.

Para passar pelo rival da cidade, Guardiola provavelmente irá a campo com: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Sterling, Aguero e Sané.

Já Mourinho, querendo impedir a festa adversária, precisará ir com o que tem de melhor: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, Mata, Lingard, Pogba, Sánchez; Lukaku.

AS ESTRELAS: Um tanto quanto estranho, mas os astros dessa partida não estarão dentro das quatro linhas. Guardiola e Mourinho, com certeza, são os que chamam mais atenção. Rivais desde a Espanha, os dois técnicos rivalizam novamente agora na Inglaterra e cada time mostra muito de sua essência.

Foto: AFP / Oli Scarff

DENTRO DE CAMPO: Se formos falar dos jogadores, os líderes das casas de apostas são Kevin de Bruyne (MC) e Paul Pogba (MU). Os meias são as principais esperanças de suas torcidas e tem tudo para darem mais um espetáculo.