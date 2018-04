Liverpool e Everton não saem do zero em dérbi marcado por grande atuação dos goleiros

Google Plus

Em dia de inspiração dos goleiros, Liverpool e Everton não saíram do zero neste sábado (7), no Goodison Park, pela 33ª rodada da Premier League. Na falta de bola na rede, tanto Jordan Pickford quanto Loris Karius tiveram trabalho para manter suas defesas intactas.

O primeiro grande momento do arqueiro dos Toffees foi aos 15 minutos, quando Nathaniel Clyne cruzou bola na grande área e Dominic Solanke finalizou à queima-roupa para grande defesa de Pickford.

Aos 22 minutos, foi a vez de Karius brilhar. Yannick Bolasie dominou a bola pela ponta esquerda, próximo à grande área, e finalizou colocado para uma defesa com a ponta dos dedos feita pelo goleiro do Liverpool, evitando a abertura do placar.

James Milner e Virgil van Dijk tentaram, mas também pararam em Pickford. Aos 30 minutos, o meia inglês finalizou colocado e o goleiro do Everton espalmou para fora. Aos 34, Van Dijk cobrou falta mas Pickford encaixou a bola e fez defesa tranquila.

Ao longo do segundo tempo, Pickford e Karius tornaram-se, na maior parte do tempo, meros espectadores. As chances criadas pelas equipes minguaram. O Liverpool teve muitas dificuldades para adentrar na área do Everton, mas os Toffees tiveram duas chances incríveis perdidas perto dos acréscimos.

No minuto 42 da etapa final, Cenk Tosun tentou cabeceio no contrapé de Karius, mas a bola passou raspando a trave. No minuto seguinte, Dominic Calvert-Lewin desperdiçou outra chance, finalizando para fora e deixando o placar inalterado.

Com o resultado, o Liverpool chega a 67 pontos e se mantém na terceira colocação, com três ponto de vantagem sobre o Tottenham, que enfrenta o Stoke City neste sábado (7). Já o Everton permanece na 9ª colocação, com 41 pontos.

A equipe de Jürgen Klopp volta a campo na próxima terça-feira (10), quando visita o Manchester City, pela partida de volta das quartas de final da Uefa Champions League. Enquanto o Everton vai ao País de Gales enfrentar o Swansea City, no próximo sábado (14), pela Premier League.