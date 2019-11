Resultado Milan x Sassuolo pela Serie A 2017-18 (1-1)

Já os visitantes fizeram dignamente o seu jogo defensivo, com muita organização e letal nas poucas chances que teve.

O jogo teve um único panorama: o Milan tomando as iniciativas e criando chances, mas perdendo diversas oportunidades, muitas delas em ótimas intervenções do goleiro Consigli.

Já o Sassuolo consegue um ponto importantíssimo na sua luta contra o rebaixamento. Agora, a equipe está alguns pontos longe da zona de perigo.

O Milan perde uma preciosa chance de encostar no G4 e pode ter dado adeus definitivo para o sonho de ir para a Champions League. Matematicamente é possível, mas fica cada vez mais complicado.

51'' FIM DE JOGO: Milan 1x1 Sassuolo. Gols marcados na segunda etapa por Politano e Kalinic.

50'' DEFESAÇA! Bonaventura recebe na entrada da área e manda um chutaço, mas Consigli faz um milagre.

49'' Últimas tentativas do Milan para vencer a partida. O árbitro deu mais um minuto e vamos até os 51 minutos.

47'' Çalhanoglu recebe na entrada da área, mas manda longe do gol.

46'' Kalinic sobe mais alto em cobrança de escanteio e cabeceia, mas nas mãos de Consigli.

45'' Teremos cinco minutos de acréscimos.

40'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN! Kalinic recebe na área e chuta forte pro fundo do gol. Belo gol do croata.

38'' Perdeu! Kalinic recebe ótimo cruzamento de Çalhanoglu, mas manda por cima do gol.

34'' Outra ataque do Milan que a arbitragem marca falta, dessa vez de Ricardo Rodríguez. Bonucci reclama e recebe cartão amarelo que custa caro, já que foi o quinto na competição e vai desfalcar o time no próximo jogo contra o Napoli.

32'' Ricardo Rodríguez cruza na área, mas André Silva comete falta no ataque.

30'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SASSUOLO! Contra-ataque armado, a bola sobra para Politano que chuta no cantinho, sem chances para Donnarumma.

26'' Musacchio comete falta de ataque em Peluso e também recebe cartão amarelo.

24'' Çalhanoglu arrisca de longe, mas manda ao lado, sem muito perigo.

22'' Última mudança no Milan também. Kalinic entrou no lugar de Cutrone.

21'' Última mudança no Sassuolo: saiu Rogerio e entrou Dell'Orco.

20'' Tentativa de tabela entre André Silva e Cutrone, mas a bola fica com Consigli.

18'' Ragusa rouba bola no ataque, avança com a bola e finaliza, mas manda fraco nas mãos de Donnarumma.

15'' Milan troca passes próximo á área do Sassuolo, mas não consegue finalizar com perigo como no primeiro tempo.

12'' Segunda alteração no Sassuolo: sai Sensi e entra Cassata.

10'' O Milan faz a sua segunda: saiu Abate e entrou André Silva. Com isso, Kessie, provavelmente, deve ocupar a lateral do time.

8'' Primeira mudança no Sassuolo, sai Berardi e entra Ragusa.

7'' Giuseppe Iachini prepara duas mudanças no Sassuolo.

5'' Berardi fica caído no gramado e jogo fica paralisado.

3'' Kessie cruza na área, mas Bonucci cabeceia por cima do gol.

1'' Sensi arrisca de longe e a bola passa ao lado do gol.

0'' Bola rolando! As equipes não mexeram no intervalo, lembrando que o Milan já havia feito uma alteração na primeira etapa.

Equipes voltam a campo para a segunda etapa.

Já o Sassuolo cumpre a risca a sua estratégia se defendendo muito organizadamente e tendo em Consigli o seu melhor homem em campo com algumas defesas, duas delas bem difíceis. No ataque, o time não consegue ser perigoso, pois Politano e Berardi estão isolados, mas se viram como pode.

O Milan tem o total controle da partida, criou muito mais chances, mas precisa ser mais eficaz nas finalizações. Apesar da superioridade em campo, não exerce uma pressão insuportável para o Sassuolo.

Fim do primeiro tempo: Milan 0x0 Sassuolo.

45' Mais dois minutos de acréscimos.

42' Missirolli recebe na área, mas chuta muito mal.

37' Lirola também recebeu cartão amarelo por falta cometida em Çalhanoglu e que o árbitro tinha dado vantagem ao Milan.

35' Mais uma chegada do Milan com Bonaventura que chuta e Consigli faz mais uma defesa. Que partida do goleiro do Sassuolo até o momento.

33' Donnarumma! Politano arrisca de longe, Donnarumma defende, mas deixa a bola escapar um pouco e com os pés, afasta o perigo. Primeira chegada do Sassuolo em todo o primeiro tempo.

32' Duas defesas de Consigli ! Kessie recebe na área e finaliza, Consigli defende, mas a defesa vacila e a bola volta para o volante que tenta nova finalização, mas para no goleiro novamente.

30' Após cobrança de falta, Bonucci ficou sentindo o rosto após dividida com Peluso, mas não foi nada mais sério.

28' Rogerio faz falta em Suso e também fica amarelado na partida.

25' Consigli de novo ! Suso arrisca o seu tradicional chute e o goleiro do Sassuolo faz nova intervenção importante. Milan pressiona nesse momento.

24' Após cobrança de escanteio, a bola sobra para Çalhanoglu que cruza na área, mas ninguém finaliza a jogada.

23' Cutrone recebe na área e tenta finalização, mas é travado. Escanteio do Milan.

20' Falta de Kessie em Rogerio e cartão amarelo para o volante marfinense.

19' Mais trabalho pra Consigli ! Çalhanoglu cobra falta fechadinha pra área, Consigli espalma e a defesa consegue afastar.

15' Agora é Suso que arrisca de fora da área, mas Consigli defende sem problemas.

13' Na cobrança, Musacchio sobe alto, mas cabeceia por cima do gol.

12' UUUHHH! Çalhanoglu arrisca de fora da área e exige boa defesa de Consigli.

10' O Milan começou a partida muito intensa, mas agora o Sassuolo parece ter encaixado melhor a marcação e não sofre os ataques do Diavolo nesse momento.

7' Politano recebe lançamento e cruza na área, mas Musacchio afasta a bola para escanteio.

5' Primeira mudança no Milan: sai Romagnoli e entra Musacchio.

4' Romagnoli pede novo atendimento e vai sair do jogo. Musacchio vem aí!

3' O zagueiro do Milan retorna a campo e o jogo reinicia normalmente.

2' Jogo paralisado para atendimento a Romagnoli que parece sentir lesão muscular.

1' CONSIGLI! Milan troca passes, a bola sobra para Çalhanoglu que cruza para Kessie, o volante cabeceia meio desajeitado e o goleiro do Sassuolo faz grande defesa.

0' Bola rolando pra Milan x Sassuolo.

Times já estão em campo.

SASSUOLO TAMBÉM ESCALADO: Consigli; Lemos, Acerbi e Peluso; Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli e Rogerio; Berardi e Politano. Técnico: Giuseppe Iachini.

MILAN ESCALADO: Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli e Ricardo Rodríguez ; Biglia, Kessiè e Bonaventura; Suso, Cutrone e Çalhanoglu. Técnico: Gennaro Gattuso

Curiosidades entre os destaques: Com as boas atuações de Suso, surgiram rumores em que o espanhol poderia sair do Milan na próxima temporada. Durante a semana, outro rumor apareceu: a diretoria milanista estuda a contratação de Berardi para substituir Suso no time. Segundo a imprensa italiana, o Massimiliano Mirabelli possui uma grande admiração pelo jogador italiano.

Foto: (Alessandro Sabattini/Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Suso, meia do Milan: Sempre ele! O autor do golaço na primeira partida entre as equipes nesta edição da Serie A é o principal destaque do time. No campeonato, são seis gols e oito assistências em 28 partidas.

Foto: (Tullio M. Puglia/Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Domenico Berardi, atacante do Sassuolo: Formado na base da equipe, o italiano foi recontratado em 2015, junto a Juventus e é o principal nome da equipe. Com três gols e duas assistências no campeonato, ele se destaca por boas atuações nas partidas e sobra no quesito 'identificação com a torcida'.

Provável escalação do Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu.

Provável escalação do Sassuolo (5-3-2): Consigli; Pol Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso, Rogério; Mazziteli, Sensi, Missiroli; Berardi, Politano.

No decorrer da semana, após o Derby della Madoninna, o Milan anunciou a renovação de contrato com o treinador Gennaro Gattuso, idolo do clube. Foi graças ao técnico que o time conseguiu a arrancada no torneio e devolveu um orgulho que os torcedores não sentiam há muito tempo.

O Milan sonha com a vaga na Champions League. O time da capital italiana tem oito partidas para reduzir a distância de um dos times do G-4, que hoje é de oito pontos. Mesmo com os últimos resultados - derrota para a Juve e empate contra a Inter -. os Diavolos ainda não desistiram da vaga e parecem seguir acreditando no sonho e numa arrancada a partir desta partida.

As equipes têm objetivos bem diferentes na tabela. Na 16ª colocação, o Sassuolo briga contra o rebaixamento no campeonato, onde apenas cinco pontos o separam do Cotrone, 18° na tabela.

Já o Milan vem de empate contra seu maior rival, a Inter de Milão. No San Siro, num belo jogo disputado do início ao fim, as equipes ficaram apenas no 0 a 0, considerado ruim para ambas equipes na disputa dos seus objetivos.

Considerado como 'azarão' antes da partida, o Sassuolo conseguiu arrancar um empate da vice-líder Napoli. Dentro de casa, o time do técnico Giuseppe Iachini saiu na frente com gol de Politano. Após belas defesas do goleiro Consigli e chances desperdiçadas, o time neroverdi deixou a Napoli empatar faltando dez minutos para o fim da partida. Mesmo assim, o empate foi considerado um excelente resultado na luta contra o descenso.

No primeiro turno, pela 12ª rodada, vitória fácil dos rossoneros por 2 a 0. Ainda comandados pelo ex-treinador Vincenzo Montella, os rossoneros dominaram o time da casa e conquistaram fácil vitória. Romagnoli e Suso (um golaço), marcaram para o visitante.

Olá, internautas que navegam pela VAVEL Brasil! Começa agora a transmissão para Milan x Sassuolo, pela 31ª rodada da Serie A 2017/18. A partida será no Estádio San Siro, em Milão, às 15h45. Fique conosco!