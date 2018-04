La Liga: tudo o que você precisa saber sobre Real Madrid x Atlético de Madrid pela 31ª rodada

O clássico de Madrid promete agitar a 31ª rodada do Campeonato Espanhol, neste domingo (8), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Embalado pela vitória na Champions League, o Real busca se aproximar do rival na vice-liderança, enquanto o Atlético tenta manter a perseguição ao líder Barcelona.

No primeiro turno, na 12ª rodada, Real Madrid e Atlético realizaram o primeiro clássico no estádio Wanda Metropolitano, mas a partida terminou empatada sem gols. O jogo foi bastante equilibrado, mas teve poucas oportunidades dos dois lados. Relembre aqui.

Como chegam?

Na terceira posição com quatro pontos a menos que o rival, o Real Madrid busca a vice-liderança e a vitória é fundamental para continuar a busca pelo objetivo. Os merengues venceram os últimos quatro jogos da La Liga e chegam embalados após vencer a Juventus por 3 a 0, em Turim, pela Liga dos Campeões.

Já o Atlético de Madrid também chega embalado após vencer o Sporting, de Portugal, na Liga Europa, e quer continuar a caça ao líder Barcelona e seguir sonhando com o título espanhol. Além disso, os colchoneros defendem uma incrível invencibilidade contra o Real - não perdem no Santiago Bernabéu pela La Liga desde 2012.

+ Pedra no sapato: Real Madrid não vence Atlético de Madrid no Bernabéu pela Liga desde 2012

Prováveis escalações

O Real Madrid encerrou a preparação para o clássico no sábado (7). Apesar da importância do clássico contra o Atlético, o técnico Zidane indicou que deve poupar alguns titulares por desgaste físico. Os merengues enfrentam a Juventus na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta da Liga dos Campeões.

O zagueiro Sergio Ramos é presença confirmada para o clássico já que está suspenso do jogo de volta contra a Juventus. Já Raphael Varane retorna de lesão e foi relacionado pelo treinador, e deve formar a dupla de zaga com Ramos.

Provável escalação: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kovacic, Lucas Vázquez e Asensio; Bale e Cristiano Ronaldo.

Após vencer o Sporting, de Portugal, na Liga Europa, o Atlético de Madrid deseja continuar a perseguição ao Barcelona pelo título espanhol. Embora seja muito improvável uma reviravolta no campeonato, os colchoneros também tem outro motivo para jogar com força máxima: manter a invencibilidade em clássico no Santiago Bernabéu na La Liga, que já dura desde 2012.

Provável escalação: Oblak; Vrsaljko, Savic, Godín e Lucas Hernández; Gabi, Thomas Partey, Koke e Saúl Ñíguez; Griezmann e Diego Costa.

Histórico do confronto

O Real Madrid leva vantagem no histórico do clássico. Em 218 partidas disputadas, foram 110 vitórias dos merengues contra 55 triunfos do Atlético, além de 53 empates. Apesar da invencibilidade desde 2012 no Santiago Bernabéu, o estádio sempre foi favorável para os mandantes. O Real venceu 66 vezes em casa, empatou 24 e perdeu apenas 17.

Arbitragem

O árbitro Xavier Estrada Fernández apitará o clássico. Na temporada, apitou a vitória do Real Madrid sobre o Alavés e o triunfo do Atlético sobre o Leganés, ambos por 4 a 0.