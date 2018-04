Real Madrid x Atlético de Madrid AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017/18

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 31ª rodada do Campeoanto Espanhol, disputada entre Real Madrid e Atletico de Madrid no estádio Santiago Bernabéu

Relembre como foi o último duelo entre as equipes, disputado no Wanda Metropolitano



Enquanto o Real busca o seu quinto triunfo seguido na competição, o Atleti precisa ligar o sinal de alerta, pois perdeu as duas últimas partidas como visitantes

Zinedine Zidane contra o Atleti à frente do Real Madrid:

Jogos: 7

Vitórias: 3

Empates: 2

Derrotas: 2

Diego Simeone contra o Real Madrid no comando do Atleti:

Jogos: 25

Vitórias: 8

Empates: 7

Derrotas: 10

Antoine Griezmann completará no derbi a sua partida de número 200 com a camisa atleticana. O francês balançou as redes 107 vezes até aqui. Contra o Real foram 24 jogos e 6 gols mracados

Do lado rojiblanco Filipe Luís e Giménez são as baixas para a partida, ambos machucados. Vrsaljko volta, mas Juanfran deve continuar na lateral-direita

O Real Madrid têm problemas para montar a sua defesa. Vallejo e Nacho estão machucados e Varane precisando de descanso entre os dois jogos da Champions contra a Juventus. Casemiro deve ser improvisado na zaga ao lado do capitão. Modric, Benzema, Isco e Marcelo também devem ser poupados

Cristiano Ronaldo é o maior goleador da história do clássico, com 21 gols marcados em 30 jogos disputados



Histórico



Jogos: 218

Vitórias Real: 110

Vitórias Atleti: 55

Empates: 53

Trio de arbitragem: Xavier Estrada Fernández, Miguel Martínez Munuera e Francisco Javier Martín García

Provável escalação do Atletico de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Gabi, Thomas, Saúl, Koke; Griezmann, Diego Costa

Provável escalação do Real Madrid: Navas; Carvajal, Casemiro, Sergio Ramos, Theo; Kovacic, Kroos, Lucas Vázquez, Asensio; Bale, Cristiano Ronaldo

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Seja bem-vindo à mais uma transmissão do Campeonato Espanhol, desta vez com o clássico de Madrid, disputado no Santiago Bernabéu a partir das 11h15. Fique ligado e acompanhe o minuto a minuto deste jogão!