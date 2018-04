Jogo Milan x Sassuolo AO VIVO hoje pela Serie A 2017-18 (0-0)

Curiosidades entre os destaques: Com as boas atuações de Suso, surgiram rumores em que o espanhol poderia sair do Milan na próxima temporada. Durante a semana, outro rumor apareceu: a diretoria milanista estuda a contratação de Berardi para substituir Suso no time. Segundo a imprensa italiana, o Massimiliano Mirabelli possui uma grande admiração pelo jogador italiano.

Foto: (Alessandro Sabattini/Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Suso, meia do Milan: Sempre ele! O autor do golaço na primeira partida entre as equipes nesta edição da Serie A é o principal destaque do time. No campeonato, são seis gols e oito assistências em 28 partidas.

Foto: (Tullio M. Puglia/Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Domenico Berardi, atacante do Sassuolo: Formado na base da equipe, o italiano foi recontratado em 2015, junto a Juventus e é o principal nome da equipe. Com três gols e duas assistências no campeonato, ele se destaca por boas atuações nas partidas e sobra no quesito 'identificação com a torcida'.

Provável escalação do Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu.

Provável escalação do Sassuolo (5-3-2): Consigli; Pol Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso, Rogério; Mazziteli, Sensi, Missiroli; Berardi, Politano.

No decorrer da semana, após o Derby della Madoninna, o Milan anunciou a renovação de contrato com o treinador Gennaro Gattuso, idolo do clube. Foi graças ao técnico que o time conseguiu a arrancada no torneio e devolveu um orgulho que os torcedores não sentiam há muito tempo.

O Milan sonha com a vaga na Champions League. O time da capital italiana tem oito partidas para reduzir a distância de um dos times do G-4, que hoje é de oito pontos. Mesmo com os últimos resultados - derrota para a Juve e empate contra a Inter -. os Diavolos ainda não desistiram da vaga e parecem seguir acreditando no sonho e numa arrancada a partir desta partida.

As equipes têm objetivos bem diferentes na tabela. Na 16ª colocação, o Sassuolo briga contra o rebaixamento no campeonato, onde apenas cinco pontos o separam do Cotrone, 18° na tabela.

Já o Milan vem de empate contra seu maior rival, a Inter de Milão. No San Siro, num belo jogo disputado do início ao fim, as equipes ficaram apenas no 0 a 0, considerado ruim para ambas equipes na disputa dos seus objetivos.

Considerado como 'azarão' antes da partida, o Sassuolo conseguiu arrancar um empate da vice-líder Napoli. Dentro de casa, o time do técnico Giuseppe Iachini saiu na frente com gol de Politano. Após belas defesas do goleiro Consigli e chances desperdiçadas, o time neroverdi deixou a Napoli empatar faltando dez minutos para o fim da partida. Mesmo assim, o empate foi considerado um excelente resultado na luta contra o descenso.

No primeiro turno, pela 12ª rodada, vitória fácil dos rossoneros por 2 a 0. Ainda comandados pelo ex-treinador Vincenzo Montella, os rossoneros dominaram o time da casa e conquistaram fácil vitória. Romagnoli e Suso (um golaço), marcaram para o visitante.

Olá, internautas que navegam pela VAVEL Brasil! Começa agora a transmissão para Milan x Sassuolo, pela 31ª rodada da Serie A 2017/18. A partida será no Estádio San Siro, em Milão, às 15h45. Fique conosco!