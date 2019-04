Muniain retorna com gol e ajuda Athletic Bilbao a bater Villarreal fora de casa

Nesta segunda-feira (9), Villarreal e Athletic Bilbao se enfrentaram pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Com gols de Íñigo Córdoba, no início da partida, Iñaki Williams, no retorno do descanso, e Iker Muniain, no finalzinho, os comandados de Cuco Ziganda venceram por 3 a 1. Quando a partida ainda estava 2 a 0, Carlos Bacca descontou para os mandantes.

Logo aos seis minutos, um terrível susto, quando Pablo Fornals caiu desanimado no gramado, depois de sofrer queda súbita na pressão arterial. Mas, felizmente, isso não passou de um susto e o meia, que passará a noite em avaliação médica, saiu de campo andando. Ele sofre episódios de hipoglicemia e em dezembro aconteceu algo similar durante um treinamento.

Na primeira etapa, assim como na partida contra o Celta, o Athletic pressionou bem, controlou a posse de bola e chegou com perigo. O Villarreal sofria na marcação e assim saiu o gol: Óscar de Marcos enfiou linda bola para Iñaki Williams, que driblou Sergio Asenjo e cruzou para Íñigo Córdoba, em chute cruzado, abrir o placar.

O Submarino Amarelo, que começou aéreo por conta do ocorrido com Fornals, não conseguiu responder ante domínio total de seu rival. O goleiro Kepa Arrizabalaga foi um mero espectador até o intervalo. E foi o Athletic que teve a melhor chance antes do intervalo, após finalização de Raúl García, que Asenjo desviou com o pé. Além disso, Williams teve grande chance ao arrancar sozinho, mas tentou ludibriar a arbitragem, chutando a bola na mão de Daniele Bonera.

Na segunda parte não alterou-se muito o panorama. O time do País Basco seguia domina e chegando com perigo na área amarela. Asenjo salvou o que seria o 2 a 0 depois de cabeçadas de García e de Marcos. Mas dois minutos depois, aos 51', não pôde evitar o gol. Após fazer linda defesa em chute de Raul García, viu Williams, sozinho, escorar para ampliar o placar.

Após tomar o segundo, o Villarreal acordou e reagiu, com finalizações perigosíssimas de Enes Ünal e Roberto Soriano, que mostravam que o jogo ainda não estava encerrado. E com muita insistência, o gol amarelo veio, com Carlos Bacca, que marcou após jogada em velocidade de Unai Núñez. Faltavam 25 minutos e o Athletic dava sintomas de esgotamento físico.

Rodri Hernández, com seus lançamentos precisos, cresceu no jogo e o Villarreal sonhava com o empate. Foi aí que Ziganda colocou em campo Iker Muniain, recuperado de grave lesão, e que não atuava desde 28/09/2017 - derrota por 1 a 0 contra o Zorya Luhansk. Os comandados de Calleja tentavam, mas não conseguiam levar perigo à Kepa e o Athletic matou o jogo: aos 87', Raul García escapou pela direita e finalizou forte, mas a bola bateu em Jaume Costa e sobrou para Muniain, no segundo pau, marcar seu segundo gol em 2017/18.

Com Unai Emery nas tribunas, assistindo duas equipes que buscam treinadores para a próxima temporada, o Athletic ganhou em um estádio onde não vencia pela Liga desde 2004. Outro dado histórico, foi o número de finalizações ao alvo dos bascos (13) - maior número desde 2008. O estrago só não foi maior por culpa de Sérgio Asenjo, melhor jogador em campo.

Com a derrota, o Villarreal, agora sexto colocado, foi ultrapassado pelo Bétis. Com 47 pontos, a equipe visita o Sevilla, que também está na briga por vaga na Liga Europa, pela 32ª rodada. O duelo será realizado no sábado (14), às 08h.

Já o Athletic Bilbao volta a vencer fora de casa após quase quatro meses - a última vitória havia sido em 22/12, por 2 a 0 contra o Real Bétis. Em 11º, com 39 pontos, o time enfrenta na próxima rodada o Deportivo La Coruña, também no sábado (às 15h45).