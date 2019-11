Resultado Real Madrid x Juventus pela Champions League 2018 (1-3)

Não falta polêmica após o belo jogo de futebol. No fim da partida, os jogadores da Juve reclamam com a arbitragem sobre o pênalti marcado. Higuaín vai até Lucas Vazquez apontando para uma possível simulação do espanhol.

53' Fim de jogo no Santiago Bernabéu! O Real Madrid está classificado para as semifinais da Champions League.

52' A Juventus tenta ainda o empate.

51' Cristiano Ronaldo bateu forte, no ângulo de Szczesny, sem chances para o goleiro.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! É DA CLASSIFICAÇÃO! SEM CHANCES PARA O GOLEIRO DA JUVENTUS!

51' Cristiano Ronaldo se prepara para cobrar a penalidade.

49' É incrível o que acontece no Santiago Bernabéu.

49' Substituição na Juventus: entra Szcesny, sai Higuaín.

47' Cristiano Ronaldo ajeitou para Lucas Vazquez ficar cara a cara com Buffon e ter a clara chance de fazer o gol. Benatia chegou por trás e esbarrou fortemente no espanhol. Buffon se revoltou com a marcação e reclamou muito com o árbitro.

47' No último lance da partida, o juiz marca pênalti para o Real Madrid. O goleiro Buffon está expulso!

47' PÊNALTI PARA O REAL MADRID!

44' Benatia acerta Asensio no círculo central e recebe cartão amarelo.

43' Real pressiona a Juve para tentar sacramentar a decisão no tempo normal.

40' Carvajal cruza para Cristiano Ronaldo na segunda trave, que cabeceia por cima.

36' Substituição no Real Madrid: Sai Modric, entra Kovacic.

35' Amarelo para Marcelo após tentar parar Douglas Costa em contra-ataque.

34' Chiellini tenta afastar cruzamento de Asensio visando Cristiano Ronaldo e quase faz gol contra.

33' Após escanteio, bola sobrou para Varane no meio da área e o zagueiro chutou para fora.

32' BUFFON! Aos 40 anos, goleiro faz grande defesa após chute desviado de Isco. É escanteio para o Real.

31' Zaga do Real afasta cruzamento. No rebote, Alex Sandro tenta devolver para Pjanic, que estava impedido.

30' Mandzukic acha Khedira entrando sozinho na área. Ele cruza, o alemão tenta chutar mas é cortado por Vallejo.

29' Escanteio cobrado sem perigos para a Juventus.

28' Bola desvia em Pjanic após chute de Cristiano Ronaldo e assusta a zaga da Juventus. Escanteio para o Real.

26' Cartão amarelo para Douglas Costa.

23' Lucas Vazquez sofre falta rente à linha da àrea da Juventus. Na cobrança, Asensio bate por cima do gol de Buffon.

20' A bola sobra após a cobrança para Chiellini na esquerda. Como um ponta, o zagueiro cortou para dentro e cruzou, mas a zaga madrilenha cortou. No rebote, Cristiano Ronaldo puxou contra-ataque contra cinco jogadores da Juve e conseguiu cavar a falta. Alex Sandro tomou cartão amarelo.

19' A Juventus segue atacando. Douglas Costa avança na direita e ganha escanteio.

15' Com o terceiro gol, a Juve está levando a partida para a prorrogação.

15' Douglas Costa cruzou forte para infiltração de Matuidi. Keylor Navas tentou intervir e acabou soltando a bola nos pés do francês, que apenas escorou e fez o terceiro gol da Juve. Que jogo, senhores!

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DA JUVEEEEEEEEEEENTUS! O IMPOSSÍVEL ESTÁ ACONTECENDO! MATUIDI!

13' Que resposta! Pjanic toca para Higuaín, que gira e chuta forte para defesa de Keylor Navas.

11' BUFFON! Cristiano Ronaldo recebe passe de Lucas Vazquez e chuta de primeira no canto do goleiro, que faz excelente defesa.

8' Escanteio cobrado sem perigos.

7' Cristiano Ronaldo parte para cima de Chiellini e dá um 'drible da vaca' no italiano. Na cobertura, a zaga da Juventus afasta para escanteio.

5' Juve chega pela esquerda. Alex Sandro tenta cruzamento duas vezes e zaga adversária afasta ambas.

3' Douglas Costa corta para a direita, carrega e tenta chute, mas a bola vai por cima.

1' Dupla que entrou no intervalo entra em ação pela primeira vez: Asensio apareceu pela esquerda e acionou Lucas Vazquez, que se enrolou com a bola. Em seguida, Asensio tentou cruzamento, mas a bola bateu em seu companheiro, que estava impedido,

0' Começa a segunda etapa.

Zidane mexe na equipe: Lucas Vazquez entra no lugar de Casemiro, Asensio no lugar de Gareth Bale.

Equipes já estão no gramado!

Mesmo com os gols sofridos, o Real Madrid não perdeu a cabeça e conseguiu criar chances. Entre elas, a principal foi no final da etapa, quando Varane acertou o travessão de Buffon.

Os destaques deste 0-2 até o momento vão para Douglas Costa e Mandzukic. O brasileiro, apontado no Fique de Olho, conseguiu furar as barreiras da defesa madrilenha com sua alta velocidade e belos dribles. Já o crota fez os dois gols que vão dando esperanças aos italianos, os dois de cabeça.

Pudemos assistir à uma partida sensacional na primeira etapa de Real Madrid e Juventus. O que parecia impossível, parece estar próximo da realidade. Agora, a Juve precisa de apenas um gol para levar a partida para prorrogação.

47' Fim de primeiro tempo. Que jogo!

45' NO TRAVESSÃO! Cristiano Ronaldo recebe dura falta de Chiellini. Na cobrança, Kroos bate falta na cabeça de Varane, que cabeceia forte no travessão.

43' Casemiro rouba linda bola de Douglas Costa e deixa com Modric. O croata segue para Isco, que puxa contra-ataque e passa para Cristiano Ronaldo. O português ginga na frente de Chiellini, o italiano passa à frente e Cristiano se joga pedindo pênalti. o juiz manda seguir.

42' Juve sai jogando perigosamente e consegue chegar ao terço final do campo. A bola chega em Khedira, que se enrola com a bola e mata a jogada.

37' Lichsteiner deu tapa na frente e cruzou no segundo tapa. Lá estava Mandzukic nas costas do pequeno Carvajal. O croata fez belo cabeceio e empurrou para as redes madrilenhas para desespero dos torcedores presentes no Santiago Bernabéu.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVEEEENTUS! DE NOVO, MARIO MANDZUKIC!

34' Só da Isco! Cristiano Ronaldo lança Isco em condição duvidosa, a zaga da Juve para e o espanhol fica livre á frente de Buffon. O jogador do Real Madrid chutou para excelente defesa do goleiro italiano

33' Isco recebe bola na esquerda e chuta por cima do gol de Buffon.

31' Casemiro rouba bola no campo de ataque e lança Isco. O camisa 22 percebe chegada de Kroos e rola para trás. O alemão chega batendo, mas Chiellini consegue cortar com os pés.

29' Kroos faz a cobrança da falta e a zaga da Juve afasta. No rebote, Marcelo chuta por cima.

28' Amarelo para Mandzukic após dura falta em Carvajal.

24' Khedira tenta chute da intermediária, mas a bola vai por cima do gol de Navas.

20' Douglas Costa consegue puxar perigoso contra-ataque, porém, ao tentar passe para Matuidi, Carvajal conseguiu cortar.

17' Real Madrid tenta controlar o ritmo da partida.

14' No escanteio, Khedira cabeceou e a bola resvalou em Cristiano Ronaldo. A bola tinha o destino de Mandzukic, autor do gol, mas Keylor Navas interveio.

12' Kroos toca para Cristiano Ronaldo. O português pedala na frente de Benatia, corta e chuta para defesa de Buffon. O arqueiro italiano deixou nos pés de Isco, que empurrou para as redes. Porém, o espanhol estava impedido!

11' Boa saída do Real! Carvajal sai driblando de trás e deixa com Cristiano Ronaldo. O camisa 7 carrega até a área e toca para Kroos, que vinha passando da bola e voltou com Cristiano. O português chutou para boa defesa de Buffon.

9' Bale infiltra e sai cara a cara com Buffon. O galês chuta para boa defesa de Buffon, no rebote, o camisa 11 tentou de calcanhar e a bola bateu na trave.

7' Matuidi faz falta em Modric, que reclama. Em seguida, os dois jogadores discutem.

6' NAVAS! Quase o segundo da Juve! Novamente pela direita, Douglas Costa arranca e toca para o meio da área. A bola sobrou limpa para Higuaín, e o goleiro conseguiu conter o chute.

2' Juve chega novamente. Real Madrid sai jogando mal após gol sofrido e bola para nos pés de Higuaín após confusão, mas a zaga do Real conseguiu afastar.

1' Mas já???? No primeiro lance de ataque das equipes, Douglas Costa rouba bola de Casemiro e toca para Khedira, que abria pela direita. O volante alemão cruzou na cabeça de Mandzukic para abrir o placar. Tem jogo em Madrid!!!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Mario Mandzukic!

0' Cristiano Ronaldo tenta drible abusado, mas perde a posse da bola. Em seguida, Juventus sai jogando de forma perigosa.

0' Começa o jogo!

Tudo pronto para o início da partida.

Real Madrid e Juventus estão adentrando ao gramado. Está chegando a hora!

Equipes já estão em forma no corredor que dá acesso ao campo.

FIQUE DE OLHO: Douglas Costa, ponta-direita da Juventus: O brasileiro vem sendo o jogador mais influente na equipe. Sempre dando trabalho aos laterais, o reserva de luxo da seleção está cada vez mais sendo querido pela torcida bianconera. Na ausência de Dybala, Douglas é o principal nome da Juve para alcançar a quase impossível classificação.

FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid: Sempre ele! O gênio, autor do lindo gol de bicicleta na partida de ida, briga por aumentar ainda mais a distância na liderança da artilharia do campeonato. Com 14 gols, ele está isolado no ranking, seis gols à frente de Mohamed Salah, Ben Yedder e Roberto Firmino.

Do outro lado, a Juventus não terá a participação de seu principal jogador, Paulo Dybala. O camisa 10 da equipe foi expulso aos 20 minutos do segundo tempo da partida em Turim, com isso, Mandzukic foi escalado em seu lugar. A equipe italiana conta com a volta de Pjanic, que tomará vaga de Bentancur. Por último, o francês Matuidi volta ser titular e entra no lugar de Asamoah. Assim, Alex Sandro volta para a lateral-esquerda.

Mudanças nas duas equipes referentes ao jogo de ida: No Real Madrid, mandante da partida, não pode contar com Sergio Ramos, suspenso, e Nacho, machucado. Com isso, Vallejo foi escalado na equipe titular e formará dupla com Varane. Porém, a maior surpresa está presente no ataque. Com o mau momento de Benzema, Zidane optou por Bale na equipe titular. Será a primeira vez na gestão do técnico em que o francês iniciará uma partida de eliminatória de Champions League no banco de reservas.

Arredores do Santiago Bernabéu já estão no clima para a partida!

Reservas da Juve: Szczesny, Lichtsteiner, Rugani, Asamoah, Marchisio, Sturaro, Cuadrado

Tudo definido também do outro lado! A Juventus vai com: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; D. Costa, Higuain, Mandzukic. Técnico: Massimiliano Allegri.

Real Madrid definido para o confronto!

Gigio exaltou ainda mais o português, afirmando ter o atacante atingido níveis exuberantes na carreira, podendo já ser comparado a Pelé, Maradona e seu maior concorrente, Messi: "Ronaldo é um jogador incrível. O valor de Cristiano é comparável ao de Maradona, Messi ou Pelé. Sentimos uma grande tristeza, provavelmente não poderemos passar de fase(...) diante de certos adversários temos que estar tranquilos e transmitir a eles os parabéns porque objetivamente são mais fortes." - concluiu.

O próprio goleiro admitiu a provável eliminação da Juve e resumiu de forma emblemática o porquê de não conseguir a conquista do troféu: "Meu sonho de ganhar a Champions não é possível porque o melhor o impede" - resumiu Buffon.

Assim como na última edição, quando ficou no vice-campeonato para o Real Madrid, a equipe italiana esbarrou com os galácticos. Desta vez nas quartas-de-final da competição, a equipe novamente foi goleada e o sonho de Buffon parece estar bem distante.

Há grandes chances de Gianluigi Buffon pendurar suas chuteiras ao fim da temporada. Em sua gloriosa trajetória, o goleiro italiano chegou a conquistar até Copa do Mundo, mas ainda tem um desejo especial que falta em sua sala de troféus: a taça da Champions League.

A admiração também veio do público presente no estádio da Juventus. Seus próprios torcedores aplaudiram a obra de arte de Cristiano, como se fosse uma simples platéia no teatro.

A partida que decidiu a última edição da Champions League era uma das mais aguardadas para esta competição. E, como sempre prezado, é nos grandes jogos onde o craque aparece. No caso do primeiro jogo do duelo, o craque não só apareceu, como deu show. Cristiano, que já havia feito feito o primeiro gol do jogo, protagonizou um lance de gênio, mago, rei ou simplesmente de Cristiano Ronaldo. Após cruzamento de Carvajal, o camisa sete aplicou uma linda bicicleta, a, aproximadamente, 2,10m do chão, e lançou a bola no canto esquerdo de Buffon. O ídolo italiano nada pôde fazer além de admirar.

O primeiro jogo da decisão foi disputado no Allianz Stadium, casa da Juventus, em Turim. E o resultado não foi nada agradável para os donos da casa. Com show de Cristiano Ronaldo, os galácticos aplicaram 3 a 0 nos italianos e deixaram uma grande vantagem para o segundo jogo. Os gols foram marcados duas vezes pelo português e o último foi por autoria do brasileiro Marcelo.

Olá, internautas que navegam pela VAVEL Brasil! Começa agora a transmissão para Real Madrid x Juventus ao vivo, pelo jogo da volta das quartas-de-final da Champions League 2017-18. A partida será no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, às 15h45. Fique conosco!