Resultado RB Salzburg x Lazio pelas quartas de final da Uefa Europa League 2017-18 (4-1)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma grande partida, torcedor! Não deixe de acompanhar as repercussões e o pós-jogo do confronto desta tarde. Até a próxima!

94' ACABOU! O Salzburg elimina a Lazio depois de perder o primeiro jogo por 4 a 2. Os austríacos são semifinalistas da Europa League.

93' Cartão amarelo para o goleiro, Walke, por retardar o tempo do tiro de meta.

92' Cartão amarelo para André Ramalho.

90' Foram adicionados mais quatro minutos de acréscimo.

89' Milinkovic-Savic é punido com o cartão amarelo, no banco de reservas.

88' Escanteio curto batido e a bola sai. A Lazio fica com a bola.

87' Dabbur segura a bola na linha de fundo e descola escanteio para o Salzburg.

86' Immobile é derrubado na área, pede pênalti e o árbitro manda o jogo seguir. Lance normal.

85' O Salzburg não tem pressa e segura a bola no ataque.

83' Substituição no Salzburg: Sai Yabo, entra Minamino.

81' A Lazio claramente abatida após os gols. Não consegue produzir jogadas ofensivas e erras fundamentos como laterais e passes curtos.

78' Subsituição na Lazio: Sai Lucas Leiva, entra Nani.

77' Substituição no Salzburg: Sai Hee-Chan, entra Guldbranssen.

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SALZBURG!!!! LAINER FAZ 4 A 1 PARA O SALZBURG!

O resultado decreta a eliminação da Lazio, que vê um Salzburg agressivo, sedendo por mais gols.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SALZBURG!!!!!!!!!! HEE-CHAN EMPURRA E EMPATA NO AGREGADO 5 A 5!

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SALZBURG!!!!!!!!!!!! HAIDARA ACERTA UM CHUTAÇO NO CANTO, INCENDIANDO A PARTIDA!

69' UHHHHH! Hee-Chan recebe cruzamento de Ulmer dentro da área, cabeceia com perigo, mas a bola vai pra fora.

69' Substituição na Lazio: Sai Milinkovic-Savic, entra Felipe Anderson.

65' Na trave! Schlager acerta uma bomba de fora da área, Strekosha pula na bola, mas não chega e a bola acerta a trave.

64' Cartão amarelo para Luíz Felipe. O zagueiro estava pendurado e não joga as semifinais, se a Lazio avançar.

63' Cartão amarelo para Lucas Leiva.

62' Lulic arrisca o chute de fora da área, mas a bola é desviada. Vai com perigo para fora.

60' Substituição na Lazio: Sai Basta, entra Lukaku.

59' Cartão amarelo para Ulmer, do Salzburg.

Lance do gol do Salzburg: Logo após Immobile marcar, o Salzburg trocou passes rápidos pelo meio de campo até chegar de frente para a área, quando Yabo serviu Dabbur, que finalizou com desvio e venceu Strakosha, igualando o marcador.

Lance do gol da Lazio: Immobile recebeu lançamento de Luís Alberto, na lateral esquerda, arrancou para dentro da área e finalizou forte para balançar as redes.

57' Gol impedido da Lazio. Immobile vinha fazendo o segundo dele na partida.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SALZBURG!!!! Dabbur iguala o marcador, não deu nem tempo.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA LAZIO!!!! Immobile é o nome dele!

51' Haidara tenta o lançamento para Ulmer, mas o lateral não chega na bola e ela sai em tiro de meta.

48' Walke de novo!!!! Immobile sai cara a cara com o goleiro, após receber lançamento de Luiz Felipe, e finaliza em cima do guarda-redes em um lance de puro poder de reação de Walke.

Nenhuma das equipes tiveram alterações durante o intervalo.

45' Começou o segundo tempo!

45' Fim de primeiro tempo. Por enquanto 0 a 0 na Áustria, resultado que classifica a Lazio.

42' Defendeu Walke!!!!! Immobile recebe passe de calcanhar de Luís Alberto dentro da área e sai cara a cara com Walke que faz uma defesa com os pés, evitando o gol da Lazio.

39' UHHHHH! Milinkovic-Savic dá passe de cobertura para Immobile dentro da área, o atacante tenta um voleio, mas pega de raspão na bola w Walke faz a defesa.

38' Yabo tenta o chute de fora da área, mas a bola explode em cima da defesa italiana.

36' Pra fora! ?aleta-Car, sobe mas cabeceia para fora, para a linha de fundo.

35' Yabo é derrubado dentro da área, a torcida reclama, mas é só escanteio para o Salzburg.

33' Os donos da casa recuperam a bola e tocam no meio de campo. A Lazio se fecha em seu campo de defesa deixando somente Immobile à frente do meio de campo.

30' A Lazio recupera a bola e toca em seu campo de defesa.

28' O Salburg fica com a bola e procura espaços entre a defesa para encontrar Dabbur ou Hee-Chan, que se posicionam nas duas extremidades da área dos italianos.

26' UHH! Lainer corre até a linha de fundo, cruza forte, rasteiro e Luiz Felipe tira a bola de dentro da área.

23' Quase! Dabbur recebe dentro da área, ameaça o chute mas a defesa estava atenta e desarmou o atacante.

20' Luís Alberto lança na área e Radu pega rebote mas Walke estava atento e ficou com a bola.

20' Falta perigosa para a Lazio bater, na lateral da área pela direita.

19' Lulic lança na área, Milinkovic-Savic domina, mas o atacante, Dabbur estava lá para afastar a bola.

16' Após o bate e rebate na área, a defesa do Salzburg afasta a bola para longe.

15' Lucas Leiva pega sobra na meia lua, mas finaliza com desvio e descola escanteio para a Lazio. Foi a primeira chance dos italianos no confronto.

12' Yabo foge da marcação de Lulic pelo lado direito e arranca até a linha de fundo, cruza, mas a bola vai forte e passa por todo mundo.

8' O Salzburg fica pressionando a Lazio em seu campo de defesa e incomoda a equipe italiana.

4' Strakosha!!! Hee-Chan recebe passe em velocidade dentro da área e chuta rasteiro, mas o goleiro laziale de joga e faz defesa providencial.

2' O Salzburg tem a bola. A Lazio tentou lançamentos para Immobile que fora interceptado pela defesa dos donos da casa.

0' E começou! Bola rolando entre Salzburg e Lazio.

E toca o hino da Europa League!

As equipes já estão no túnel, que dá acesso ao gramado.

Já a laziale vem com: Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

O Salzburg já está confirmado com: Walke; Lainer, Ramalho, ?aleta-Car, Ulmer; Haidara, Schlager, Berisha; Yabo; Hee-Chan Hwang, Dabbur.

Boa tarde, torcedor! Estamos a instantes da partida, e a partir de agora você confere todos os detalhes de quem irá à semifinal da Uefa Europa League 2018

+ Por classificação à Europa League, Lazio mede forças com Red Bull Salzburg na Áustria

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida começar nós voltamos para que você não perca nenhum detalhe deste confronto que vai às semifinais da Uefa Europa League. Fique conosco!

Os visitantes manterão a mesma equipe da vitória em Roma, com a dúvida entre Luís Alberto e Felipe Anderson: Strakosha; Radu, de Vrij, Felipe; Lulic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Basta; Luís Alberto; Immobile.

Portanto, o RB Salzburg deve vir com: Walke, Ulmer, Caleta-Car, Ramalho, Lainer; Bersiha, , Haidara; Wolf, Minamino ; Hee-Chan, Dabbur.

Já a Lazio, deve vir com a equipe titular mas Inzaghi ainda não revelou se Luís Alberto ou Felipe Anderson será titular. O brasileiro deu uma assistência e marcou um golaço no primeiro jogo, após sair do banco.

Os donos da casa terão o reforço do atacante, Hee-Chan. Por outro lado, o meio-campista Samassekou foi expulso ao término do jogo de ida e está fora do confronto de hoje.

Para o confronto desta noite, são esperados cerca de 28 mil torcedores presentes na Red Bull Arena de Salzburgo.

"Queremos dar aos nossos fãs uma noite especial de futebol amanhã à noite com uma excelente performance da nossa equipe", disse Rose.

O comandante do Salzburg também foi à coletiva, e disse que mesmo com o placar adverso, a equipe está motivada para o confronto e acredita em uma vitória.

"Ter uma equipe bem postada taticamente será importante amanhã. No primeiro jogo, os rapazes deram a vida em campo e isso trouxe coesão para as estratégias dentro de campo. Amanhã, teremos de estar ligados, não podemos entrar pensando que o jogo está ganho, só aumenta o nosso risco de nos darmos mal. Aliás, parabéns, Roma, pela classificação às semifinais da Champions League" pontuou.

Já em solo austríaco, a equipe laziali fez o tradicional reconhecimento do gramado, e depois, o técnico Simone Inzaghi foi à sala de imprensa.

Além de ter derrubado equipes consideradas superiores, no histórico de confrontos contra a Lazio, o Salzburg marcou ao menos dois gols, número de feitos necessários para que a equipe austríaca iguale o placar em 4 a 4 e avance pelo número de gols marcados fora de casa.

Apesar de ter construído um placar favorável no segundo tempo do jogo de ida, a Lazio ainda precisa estar atenta com os donos da casa, visto que a equipe austríaca já despachou Lyon, Borussia Dortmund e Real Sociedad em fases anteriores.

Esta será a quarta vez que as equipes se enfrentam. Nos últimos três confrontos, o Salzburg venceu em duas oportunidades, no entanto, no confronto mais recente, que ocorreu na semana passada, a Lazio saiu com a vitória.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Nesta quinta-feira (12), você confere ao vivo, lance a lance, o jogo de volta entre RB Salzburg e Lazio, válido pelas quartas de final da Uefa Europa League. O confronto está programado para começar às 16h05 (horário de Brasília), na Red Bull Arena de Salzburgo, na Áustria.