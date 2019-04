Resultado Olympique de Marseille x RB Leizpig na Uefa Europa League (5-2)

Segundo confronto válido pelas quartas de final da Uefa Europa League 2017-18, disputado no Stade Vélodrome, em Marseille

INCIDENCIAS : Segundo confronto válido pelas quartas de final da Uefa Europa League 2017-18, disputado no Stade Vélodrome, em Marseille

Por enquanto, os times voltam a concentrar as suas atenções nos torneios nacionais e entram em campo na tarde do próximo domingo (15). Pela Ligue 1, o Olympique de Marseille encara o Troyes ao meio-dia, no Stade de l'Aube. Por sua vez, o RB Leipzig enfrenta o Werder Bremen às 13 horas, no Weser Stadium, pela Bundesliga.

O sorteio que define os confrontos das semifinais da Uefa Europa League será realizado às 9 da manhã desta sexta-feira (13).

95' FIM DE UM JOGAÇO NO VÉLODROME! O Olympique de Marseille goleia o RB Leipzig e consegue a classificação às semifinais da Uefa Europa League.

93' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO OLYMPIQUE DE MARSEILLE!

Após cobrança de escanteio mal-feita, defesa do OM afasta e avança. Mitroglou puxa contra-ataque e toca para Sakai. O lateral chutou para o gol vazio, uma vez que Gulácsi foi para a meta adversária tentar o empate. Classificação garantida para o Marseille.

90' Quatro minutos de acréscimo.

89' CARTÃO AMARELO! Sakai, lateral-direito do Olympique de Marseille, após reclamar com a arbitragem.

87' Sanson cobra falta com muita força e a bola vai para fora.

86' CARTÃO AMARELO! Konaté, zagueiro do RB Leipzig.

82' ALTERAÇÃO MARSEILLE! Sai Payet e entra Anguissa.

78' Placar agregado de 4 a 3 garante a vaga ao Olympique de Marseille. RB Leizpig precisa de um gol para seguir na Uefa Europa League.

74' RB Leipzig vai para o tudo ou nada. Adianta suas peças, parte para o ataque, mas não consegue passar pela forte marcação do OM.

66' ALTERAÇÃO RB LEIPZIG! Sai Upamecano e entra Bernardo.

62' ALTERAÇÃO MARSEILLE! Sai Thauvin e entra Ocampos.

61' Forsberg dá belo lançamento, Keïta avança e cruza. Defesa corta e a bola volta para o camisa 8, que está em posição irregular.

59' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇOOOOOOOOO DO OLYMPIQUE DE MARSEILLE! MON DIEU! Payet recebeu de Sanson, entrou na área, passou como quis pela marcação e chutou de bico, no ângulo, indefensável para Gulácsi. Classificação de volta aos marselheses!

58' Ilsanker sente o ombro e recebe atendimento médico fora do gramado. RB Leipzig com um jogador a menos no setor defensivo.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO RB LEIPZIG!

Naby Keïta avança, passa pela marcação e dá belo passe de letra para Augustin. A finalização desviou em Kamara e Yohann Pelé nada pôde fazer. Classificação volta a ficar aos alemães.

54' Tudo ou nada para o time alemão

53' ALTERAÇÃO RB LEIPZIG! Sai Demme e entra Forsberg

52' Mitroglou recebe passe de Payet e finaliza. A bola passa muito perto e vai para fora.

51' CARTÃO AMARELO! Mitroglou, atacante do Olympique de Marseille.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO VÉLODROME!

Banco de reservas RB Leipzig - Mvogo; Bernardo, Orban, Poulsen, Forsberg, Timo Werner e Kaiser.

Banco de reservas Olympique de Marseille - Escales; Ocampos, Njie, Sertic, Valère Germain e Anguissa.

45' Fim de primeiro tempo em Marseille. De virada, Olympique de Marseille vence o RB Leipzig por 3 a 1 e garante temporariamente a classificação às semifinais.

39' Contra-ataque fulminante. Sakai cruza, Mitroglou chuta de maneira acrobática e quase marca. A bola foi por cima da meta de Gulácsi.

38' CARTÃO AMARELO! Thauvin, meia do Olympique de Marseille, por levantar a camisa ao comemorar o gol

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO OLYMPIQUE DE MARSEILLE! Payet cobra falta e Thauvin desvia com o pé direito para aumentar a vantagem francesa e garantir momentaneamente a classificação do OM às semifinais.

31' Kampl cobra escanteio, Upamecano cabeceia e Yohann Pelé defende.

28' ALTERAÇÃO OM! Sai Sarr e entra Rami.

24' Sarr se machuca e recebe atendimento médico fora do campo. Marseille com um a menos por enquanto.

16’ Ô MITROGLOU, MEU FILHO! Atacante tocou para Payet, o capitão do Marseille chutou de canhota e marcou um golaço! Mas uma falta desnecessária do camisa 11 e adiou a possibilidade do OM estar classificado. Assim não dá!

11’ Com o resultado do momento, o RB Leipzig segue classificado pelo gol marcado fora de casa. Mas o jogo está eletrizante, completamente aberto.

9’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO OLYMPIQUE DE MARSEILLE! Virada sensacional! Que jogo! Payet aciona Sanson. O meia chutou duas vezes e Gulácsi levou a melhor nas duas tentativas com defesas espetaculares, mas Sarr aproveitou novo rebote e não deu chances ao goleiro do Leipzig!

6’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO OLYMPIQUE DE MARSEILLE! Após cobrança de escanteio, o zagueiro Ilsanker dividiu com Mitroglou e balançou as próprias redes. Gol contra! Tudo igual na França!

3’ Olympique de Marseille pressiona para ter tranquilidade para reagir.

1’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO RB LEIPZIG! Na primeira chegada ofensiva do jogo, Keïta avançou e rolou na área. Augustin abre espaço para Bruma chutar livre e abrir o marcador! Alemães mais próximos das semifinais.

COMEÇA O JOGO EM MARSEILLE!

As equipes sobem para o campo. A bola vai rolar em instantes. Atmosfera sensacional no Stade Vélodrome, palco do confronto.

A arbitragem do confronto será comandada por Björn Kuipers (HOL), auxiliada por Sander van Roekel (HOL) e Erwin Zeinstra (HOL)

RB LEIPZIG – Gulácsi; Ilsanker, Konaté, Upamecano e Klostermann; Naby Keïta, Demme, Kampl e Bruma; Augustin e Sabitzer. Técnico: Ralph Hasenhüttl.

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – Yohann Pelé; Sakai, Kamara, Luiz Gustavo e Amavi; Sanson e Maxime Lopez; Payet, Thauvin e Sarr; Mitroglou. Técnico: Rudi Garcia.

As equipes já estão confirmadas para o confronto.

Apesar de ser o segundo encontro entre as equipes, algumas estatísticas podem ajudar a entender o fato dos dois times estarem nessa fase da Uefa Europa League. O RB Leipzig já enfrentou uma equipe francesa na atual temporada e foram bem-sucedidos ao golearem o Monaco por 4 a 1. Uma peça fundamental do time alemão é o goleiro Gulácsi, presente em todos os 11 jogos do Leipzig na temporada. Por outro lado, o Marseille está invicto em casa na atual temporada.

O técnico do OM, Rudi Garcia, definiu a equipe que vai a jogo. Yohann Pelé deve ser mantido no gol, Luiz Gustavo deve ser escalado na defesa mais uma vez, enquanto Sakai, Maxime Lopez e Mitroglou entram em campo como titulares.

Por outro lado, os franceses vão em busca do retrospecto positivo para reverter a vantagem e conquistar a classificação. Em sete jogos disputados no Vélodrome, são seis vitórias e um empate.

O primeiro confronto foi disputado na semana passada e o RB Leipzig saiu na frente ao vencer por 1 a 0 na Red Bull Arena. Com o resultado, qualquer empate garante os alemães na semifinal da Uefa Europa League. Ao Marseille, resta vencer a todo o custo. Caso consiga a classificação, será a primeira vez que os Saxões alcançam o feito de estar entre os quatro melhores da competição.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco todos os detalhes do confronto entre Olympique de Marseille x RB Leipzig, válido pelas quartas de final da Uefa Europa League! Fique conosco!