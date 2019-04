Fiorentina não sai do zero com Spal e perde chance de ultrapassar Milan

Embalada por uma sequência de seis vitórias seguidas, a Fiorentina pressionou, perdeu chances, porém não conseguiu sair do 0 a 0 contra a Spal, no Artemio Franchi. O resultado amplia a invencibilidade do time de Florença para oito jogos - seis vitórias e dois empates -, mas impede a Viola de ultrapassar o Milan, que ainda enfrenta o Napoli na 32ª rodada da Serie A. Já o time de Ferrara empatou pela quinta vez seguida, e não perde a sete jogos - 2v, 5e no período.

A Fiorentina dominou grande parte da primeira etapa e, se não fosse pelo goleiro Meret, poderia ter saído com alguma vantagem. Foram 14 finalizações da Viola, contra apenas uma da Spal; além disso, o time da casa teve 66% de posse de bola e vantagem de cinco a dois em escanteios.

Logo aos 5, após troca de passes pela esquerda com Biraghi, Saponara ficou com a sobra na entrada da área e finalizou no canto, mas Meret segurou. No minuto seguinte, Milenkovic cruzou rasteiro da direita, Simeone ajeitou e novamente Saponara apareceu, dessa vez para finalizar de primeira, porém o goleiro mandou por cima.

A melhor chance da Spal de marcar um gol foi anulada pelo VAR. Aos 9, Felipe caiu dentro da área em dividida com Vitor Hugo e a arbitragem inicialmente marcou pênalti, que foi cancelado após a consulta às imagens. A partir desse momento, o time visitante conseguiu uma presença maior no campo ofensivo, mas falhou na hora dos cruzamentos e passe final, e não conseguiu levar perigo a Sportiello.

Depois de uma parte do jogo equilibrada, a Fiorentina voltou a se postar mais a frente e criar oportunidades. Aos 26, Veretout cruzou da esquerda após arrancada pelo meio e tocou para Saponara, que bateu da entrada da área; a bola desviou e passou perto da trave. Muito ativo no jogo, Chiesa acelerou pelo meio, abriu na esquerda e Biraghi avançou com espaço pela esquerda antes de finalizar, parando em ótima defesa de Meret.

Pressionando em busca de um gol antes do intervalo, a Viola por pouco não saiu recompensada. Aos 40, Chiesa roubou a bola, tabelou com Saponara, ajeitou na entrada da área e encheu o pé, porém outra vez Meret brilhou. No minuto seguinte, Chiesa recebeu lançamento na linha de fundo, cruzou rasteiro para a pequena área e Simeone desviou, mas pegou fraco, e mandou à direita uma grande chance para a Fiorentina.

A segunda etapa começou com a Spal tendo mais presença no campo de ataque, mesmo que sem finalizações de muito perigo. Além disso, o técnico Leonardo Semplici trocou Costa por Mattiello e aumentou a marcação em cima de Chiesa, principal arma dos mandantes na partia. Aos 12, Antenucci recebeu de Lazzari no lado direito da área, cruzou rasteiro e ninguém apareceu para finalizar com gol aberto.

Com pouco poder ofensivo, o técnico Stefano Pioli trocou Simeone e Saponara por Falcinelli e Eysseric, e a Fiorentina voltou a pressionar. Foram mais oito finalizações, contra três do time de Ferrara nos 45 finais. Aos 21, Veretout lançou para a área, Benassi dividiu e a bola sobrou para Eysseric, que bateu cruzado e a bola desviada passou vagarosamente pela esquerda do gol.

Já aos 23, Eysseric recebeu grande passe de Benassi dentro da área, limpou a marcação e finalizou cruzado outra vez, e o destino da bola também foi o mesmo. A resposta da Spal foi aos 26. Lazzari recebeu na direita, avançou e cruzou na área. Milenkovic raspou mal, mas atrapalhou a finalização de Vitale, que mandou de coxa para fora.

Aos 31, Chiesa cruzou da direita, Falcinelli fez o pivô e ajeitou para Biraghi, que saiu de frente para o gol, mas perdeu grande chance finalizando por cima. A primeira defesa do goleiro da Viola só veio aos 37. Viviani cobrou falta da entrada da área no canto esquerdo e Sportiello apareceu para espalmar. No rebote, Felipe mandou à esquerda.

A última alteração da Viola foi a entrada de Gil Dias na vaga do lateral-esquerdo Biraghi, e a Fiorentina terminou a partida com dois wingers na posição de ala. Por pouco Pioli não foi recompensado. Aos 39, no contra-ataque puxado por Veretout, Dias avançou pela direita com velocidade, invadiu a área e bateu cruzado, mas Meret salvou com o pé. Já no minuto final do tempo regulamentar, novamente o português apareceu: recebeu de Eysseric na direita, limpou para dentro e abriu espaço para a finalização, que passou a centímetros da trave spallini.

Dias entrou no segundo tempo e por muito pouco não decretou a vitória da Viola (Foto: Divulgação/ACF Fiorentina)

Já nos acréscimos, com todo o time no ataque, Chiesa fez jogada individual pela esquerda, cruzou para entrada da área e o zagueiro Pezzella apareceu para finalizar de canhota, mas mandou por cima do gol a última chance da Fiorentina de embalar a sétima vitória em sequência.

Com 51 pontos, a Fiorentina permanece na zona de playoff da Europa League, em 7º lugar, um ponto atrás do Milan, e três atrás da Sampdoria, que pode roubar a posição da Viola se vencer a Juventus, fora de casa. Já a Spal vai a 28 e ocupa a 17ª posição, um ponto a frente do Crotone.

Os times voltam a campo na próxima quarta-feira (18). A Fiorentina joga novamente em casa, diante da Lazio, enquanto a Spal faz confronto direto com o Chievo, também como mandante. As partidas começam às 15h45.