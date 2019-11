Resultado Barcelona x Sevilla na final Copa do Rei (5-0)

Encerramos aqui a transmissão da grande final da Copa do Rei. Fique por dentro de todo conteúdo da VAVEL Brasil após o confronto. Deu Barça! Agradecemos a sua companhia, internauta! Até a próxima!

Suarez duas vezes, Messi, Iniesta e Coutinho fizeram os gols que garantiram a taça catalã!

ACABOOOOUUU!!!!! O BARCELONA CHEGA AO TRIGÉSIMO TÍTULO DA COPA DO REI DA ESPANHA!!!

90' - Estamos por conta do juiz. O torcedor já solta o grito de é campeão.

87' - Sai, aplaudido de pé, Iniesta para entrar Denis Suarez. Sai chorando o espanhol.

85' - Entra Nolito e sai Vázquez no Sevilla.

82' - Entra Layún e sai Sarabia no Sevilla.

81' - Entra Dembelé no lugar de Coutinho no Barcelona.

76' - Mexe o Barcelona. Sai Busquets e entra Paulinho.

72' - FECHOU O TEMPO! Vázquez e Busquets dividiram, se estranharam, se empurraram e no fim tomaram cartão amareli.

68' - GOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BARCELONAAAAAA!!!! COUTINHO BATE O PÊNALTI PARA FAZER O QUINTO!!!

68' - PÊNALTI PARA O BARCELONA! Gi Manzano tira o gol de Coutinho e marca pênalti.

66' - Cartão amarelo para Iniesta por reclamação.

63' - UUUUUUUUH! Sandro Ramirez entra na grande área cara a cara com Cillessen e chuta em cima do goleiro.

62' - UUUUUUUH! Busquets chuta de fora da área e a bola passa a direita de Soria.

60' - Barcelona dita o ritmo do confronto. Faltam 30 minutos para o clube azulgrana erguer a taça.

54 - UUUUUUUUH! Suarez cabeceia, Soria defende e na sobra Umtiti perde grande chance do quinto.

O GOL: Iniesta tabela com Messi, dribla Soria e empurra para o gol. Massacre catalão.

A TORCIDA CANTA O NOME DE INIESTA NO WANDA METROPOLITANO!

51' - GOOOOOOOOOOOLAAAAAÇOOOOOOOO DE ANDRÉS INIESTA!!!!! É O QUARTO DO BARCELONA!!! ELE MERECE!!!

48' - UUUUUUUH! Sarabia recebe dentro da área, finaliza, mas é travado por Jordi Alba.

45' - COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Mexe o Sevilla: Sai Correa e entra Sandro.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Um massacre azulgrana até aqui! Canta alto o torcedor culé no Wanda Metropolitano.

O GOL: Messi toca para o uruguaio dentro da área, ele ganha da marcação na velocidade e bate rasteiro para fazer o terceiro do Barcelona.

39' - GOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO BARCELONAAAAAAAA!!! DE NOVO LUIS SUAREZ!!! É O TERCEIRO GOL DOS CATALÃES EM MADRID!!!

37' - OPAAA! Messi dribla Escudero e é agarrado pelo calção. O lateral foi punido com cartão amarelo.

34’ - UUUUUH! Messi cruza, Suarez briga, chuta e Soria defende.

30’ - GOOOOOOOOOLLLLL DO BARCELONAAAAA!!!! LIONEL MESSI AMPLIA O MARCADOR NA FINAL DA COPA!!!

29’ - UUUUUH! Navas cruza e Vázquez cabeceia para boa defesa do goleiro holandês do Barça.

27’ - UUUUUUUUH! Iniesta arremata para o gol e a bola explode no travessão de Soria.

24’ - Messi tenta finalizar mas a bola explode na marcação.

19’ - Sarabia cruza, Muriel escora, mas a bola fica com o goleiro blaugrana.

17’ - PERDE CORREA! Escudero levantou na área para o atacante que pegou mal e perdeu grande chance para o Sevilla.

O GOL: Cillessen lançou Coutinho no campo de ataque, ele invadiu a área e tocou por cima do goleiro para Luisito Suarez só empurrar para o gol.

13’ - GOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BARCELONAAAAAA! LUISITO SUAREZ ABRE O PLACAR NO WANDA METROPOLITANO!!!

11’ - UUUUUH! Messi levanta para Coutinho e Soria sai para afastar. Pressiona o Barcelona!

8’ - UUUUUUUUUUH! Messi bate falta de longe e Soria voa pra operar milagre em Madrid.

5’ - Iniesta arrisca finalização de fora da área, a bola é desviada e sai em escanteio.

4’ - Impedimento de Luis Suarez.

1’ - Tentativa de lançamento para Suarez mas a bola vai para fora.

0’ - COMEÇA A GRANDE DECISÃO!

Equipes no gramado do Wanda Metropolitano e hino da Espanha em execução.

Em 8 minutos começa a grande decisão da Copa do Rei de 2018.

SEVILLA ESCALADO: Soria, Jesús Navas, Lenglet, Mercado e Escudero; N’Zonzi, Vázquez, Sarabia e Banega; Correa e Luis Muriel.

BARCELONA ESCALADO: Cillessen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti e Alba; Busquets, Rakitic e Iniesta; Coutinho, Suarez e Messi.

Boa tarde, torcedor na VAVEL Brasil! Bem-vindos à transmissão da final da Copa do Rei 2018 com a partida entre Sevilla e Barcelona ao vivo. O palco do jogo é o Wanda Metropolitano, em Madrid.

Ernes Valverde antes da final da Copa del Rey 2018: "A semana mais importante da temporada".

Ivan Rakitic: "A Copa do Rei é um título muito importante''.

Jasper Cillessen en un partido de Copa. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

Jasper Cillessen voltará a ocupar o gol azulgrana um mês e meio depois. Desde a final da Supercopa da Catalunha, o goleiro holandês não é vencedor de um baile de todos os palácios em um partido oficial. Jasper nunca demosntro estar em um bom momento de sua forma, mas não pode incluir os seus herdeiros, mas sim por uma segunda vez consecutiva.

Ivan Rakitic conduce el balón. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

Uma das novidades da semana em Barcelona é estrelada por Ivan Rakitic. O meia já recebeu alta médica e está disponível para a final do sábado, após lesão no dedo da mão contra a Roma.

El último precedente entre Sevilla vs Barça en vivo data del pasado 31 de marzo, donde quer conjuntos empataron 2-2 en un partido que culpou iban perdiendo en el minuto 87 por 2-0. La entrada de Messi nos últimos minutos como uma água de mayo para o Barça, que é um empório e um partido que tem o seu próprio porto.

Gil Manzano en una foto de archivo. Foto: Juan Ignacio Lechuga, VAVEL.com

O árbitro da final da Copa do Rei 2018 ao vivo será o colegiado Gil Manzano, pertencente ao Comitê de Árbitros de Extremadura. O primeiro dos 10 primeiros anos experimentou a primera divisão, mais de seis temporadas começou em 12 anos no futebol profissional.



Wanda Metropolitano en un partido del Atlético de Madrid. Foto: Dani Nieto, VAVEL.com

O Wanda Metropolitano se estreia como sede de uma final da Copa do Rei em. Com capacidade para 67.703 espectadores, é o ideal para uma partida desse nível.



Miguel Layún en un partido frente a Las Palmas. Foto: La Liga



Layún: "O Barcelona é um rival com muita qualidade, com a capacidade de lutar por todos os títulos e as melhores apostas do mundo, para que os torneios que tenham o mesmo efeito durante a fase anterior tenham sido concluídos".



Coutinho maneja el balón. Foto de archivo: Noelia Déniz, VAVEL.com

Coutinho: “Poder disputar uma final num momento muto importante e muito feliz”.

Leo Messi ante el Real Madrid. Foto: Dani Nieto, VAVEL.com

Atenta à final Copa del Rey 2018 viver um Leo Messi. Concentra-se todos os olhos na equipe azulgrana. O argentino nunca cai nas grandes cidades e a noite de sábado será uma delas. Os cinco gols e as finais da Copa disputada, Leo foi o principal jogador da equipe do culé para conquistar o título.

Ever Banega en un partido de Champions. Foto: Fran Santiago, VAVEL.com



Atentos na final Copa do Rei 2018 ao vivo Ever Banega. O 10 é a bateria de Montella em Sevilla e será o encarregado de cria as jogadas. A sua falta na vida dos campeões de Campeonatos de Verão em Sevilla, que não é o argentino da luz no seu futebol.

Leo Messi realizando una jugada de ataque en la pasada final de Copa. Foto: Rodri, VAVEL.com



Sevilla e Barça reeditam a final disputada em 2016, onde os culés venceram por 2 a 0 com gols de Jordi Alba e Neymar Jr.

Uma das finais mis disputadas sem dúvida dos últimos anos está em jogo, que precisam de pelo menos 90 minutos para ser definida.

Em La Liga Barcelona lidera a classificação com 83 pontos. Por outro lado, o Sevilla ocupa a posição estratégica com 48 pontos.



Em 13 ocasiões você já viu as suas festas e palmas em Copa do Rei, com um saldo de seis vitórias, três empates e quatro derrotas. Doze de 13 jogadas em lugar em oitavas de final do torneo, o que é o que restou da final da temporada 2015/16.

Dembélé dispara ante el Celta de Vigo. Foto: La Liga

El FC Barcelona disputou as suas posições frente ao Celta de Vigo em Balaidos saldándose con un empate a dos entre os conjuntos. Con la Liga casi no bolso, Ernesto Valverde reservou práticamente todos os jugadores titulares para a final do próximo sábado.



Faltando cinco rodadas para o fim de La Liga, o Barcelona necessita de apenas seis pontos para se sagrar campeão espanhol.



Ever Banega y Emre Çolak disputando el balón. Foto: La Liga



El Sevilla empatou em seu último jogo na La Liga. Los de Montella não puderam passar pelo Deportivo La Coruña.

O Sevilla tomam todas as suas aspirações no próximo sábado, que é os dois últimos tempos com chance de vaga na Liga Europa para próxima temporada. O Sevilla é sétimo com 48 pontos e está três pontos atrás da zona.