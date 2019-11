Resultado Juventus x Napoli pela Serie A 2017/18 (0-1)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão, minuto a minuto. Nos vemos na próxima, até mais!

93' Fim de jogo! O Napoli vence a Juventus e segue vivo na disputa da Serie A 2017/18.

No lance do gol, Koulibaly subiu mais alto do que a defesa juventina e cabeceou forte no escanteio para inaugurar o placar.

90' Foram adicionados mais três minutos de acréscimo.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI!!! TA LÁ, É DELE, KOULIBALY NO APAGAR DAS LUZES!

86' O Napoli tenta acelerar o ritmo da partida para pressionar a Juventus, mas não encontra espaços para uma finalização.

82' Defendeu, Buffon! Zienlinski enche o pé de fora da área e o goleiro italiano se joga para espalmar a bola para o lado.

80' Substituição no Napoli: Sai Allan, entra Rog.

79' Quase! A bola passa por todo mundo no lançamento, Pepe Reina sai de soco e afasta a bola da área.

78' Falta para a Juventus bater, na lateral esquerda.

77' A Juventus tenta pressionar o Napoli pelas pontas, ora com Mandzukic, ora om Cuadrado, mas não obtém sucesso no meio, com Higuaín que erra muito no confronto.

72' Defendeu, Buffon! Callejón recebe lançamento na ponta direita, dentro da pequena área, bate cruzado e Buffon faz defesa providencial. Entretanto, o atacante espanhol estava impedido.

70' Substituição na Juventus: Sai Douglas Costa, entra Mandzukic.

69' A Juventus tenta trocar passes, mas erra muito e dá a bola de graça ao Napoli.

65' Substituição no Napoli: Sai Hamsik, entra Zielinski.

63' A bola é tirada de dentro da área, Alla pega a sobra e joga de volta para Milik, dentro da área, mas a arbitragem marcou impedimento.

62' Escanteio para o Napoli.

59' Substituição no Napoli: Sai Mertens, entra Milik.

56' Douglas Costa faz jogada individual pela ponta esquerda, vai até a linha de fundo, mas cruza travado por Jorginho.

53' Quase! Cuadrado recebe de Douglas Costa dentro da área, o colombiano penteia a bola e finaliza cruzado, mas Koulibaly trava o chute na hora H.

51' UHHH! Insigne serve Hamsik dentro da área, pela esquerda e o capitão chuta forte, mas a bola balança as redes pelo lado de fora.

50' A Juventus começa melhor a segunda etapa, mas Higuaín erra na parte ofensiva, evitando qualquer chance agressiva dos donos da casa.

45' Começou o segundo tempo!

Substituição no intervalo: Sai Dybala, entra Cuadrado.

47' Fim de primeiro tempo. Por enquanto 0 a 0 entre Juventus e Napoli.

45' Foram adicionados mais dois minutos de acréscimo.

44' O Napoli toca a bola em seu campo de defesa e não aparente maiores ambições nesta primeira etapa.

40' A Juventus fica com a bola enquanto o adversário diminui o ritmo na marcação, dando mais espaços para jogadas ofensivas.

37' Gol impedido do Napoli. Insigne recebe entre os zagueiros na infiltração dentro da área, mas o bandeira pega impedimento.

32' O jogo segue e o Napoli ainda tenta incomodar a Juventus, mas nítido cansaço faz a equipe diminuir o ritmo da partida.

30' O clima esquenta. Khedira e Insigne causam uma suposta briga durante o fair play.

28' Os visitantes seguem pressionando. A Juventus erra muito na saída de bola devido à pressão adversária.

26' Cartão amarelo para Pjanic.

24' O Napoli sai jogando rápido pelo lado esquerdo, Hamsik cruza rasteiro para Mertens e Benatia corta de carrinho.

23' UHHH! Mário Rui enfia a bola para Hamsik, infiltrado na área, o eslovaco bate cruzado e a bola passa raspando a trave de Buffon.

20' Quase! Mário Rui cruza fechado e a bola por pouco não entra no gol, mas Buffon estava lá para defender.

18' UHH! Lichtsteiner erra na saída de bola, o Napoli recupera e Martens bate com perigo de fora da área.

16' UHHH! Em escanteio, Higuaín tenta o chute de voleio, a bola sobe demais, mas Callejón tira.

16' Na traveeeeeee! Pjanic tira do ângulo de Reina e bate na trave, no canto esquerdo do goleiro.

15' Cartão amarelo para Albiol. Falta perigosa para a Juventus bater, pertinho da área.

14' A Juventus tenta chegar, mas encontra dificuldades no meio de campo, povoado por meio-campistas do Napoli.

Com a saída do italiano, Höwedes passa a atuar na zaga.

11' Substituição na Juventus: Sai Chiellini entra Lichtsteiner.

10' UHH! Mário Rui bate falta, próximo à área e manda a bola pra fora.

10' Chiellini se machucou no primeiro lance da partida e vem comprometendo quando o Napoli acelera em jogadas ofensivas.

9' Cartão amarelo para Asamoah.

6' Os donos da casa erram muito na saída de bola e o Napoli se aproveita para adiantar a marcação.

3' O Napoli fica pressionando a Juventus neste início de jogo. A equipe napolitana toca a bola em busca de uma brecha na defesa juventina.

1' UHHHHH! Hamsik cruza para Insigne dentro da área, o atacante bate travado por Chiellini e manda a bola para fora.

0' Começou! Bola rolando para Juventus e Napoli.

O hino da Juventus toca no estádio junto com um show de luzes para empolgar a torcida!

O Napoli vem com: Reina; Mário Rui, Kiulibaly, Albiol, Hysaj; Hamsik, Allan, Jorginho; Insigne, Mertens, Callejón.

Juventus escalada com: Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; D. Costa, Higuain, Dybala

As equipes já estão devidamente se aquecendo no gramado do Allianz Stadium.

Boa tarde, torcedor. Daqui a pouco você confere a live, ao vivo, lance a lance do confronto que pode incendiar a reta final da Serie A, entre Juventus e Napoli.

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes para você ficar por dentro do que acontece entre Juventus x Napoli ao vivo.

Do lado napolitano, a equipe de Maurizio Sarri também virá com força máxima, contando com uma formação em 4-3-3 com: Reina; Mário Rui, Kiulibaly, Albiol, Hysaj; Hamsik, Allan, Jorginho; Insigne, Mertens, Callejón.

Portanto, Allegri escalará a Juventus em um 4-3-3 com: Buffon; Alex Sandro, Chiellini, Benatia, Lichtsteiner; Matuidi, Pjanic, Khedira; Mandzukic, Higuaín, Douglas Costa.

Para o confronto desta tarde, a equipe de Massimiliano Allegri deve vir completa, visto que apenas Mattia de Sciglio, que é reserva, está lesionado.

Do outro lado, a Juventus venceu os seus últimos sete confrontos dentro de seus domínios.

O Napoli está há 29 jogos sem perder fora de casa, na Serie A.

Nos últimos seis confrontos, A Juventus venceu três vezes e empatou duas, enquanto o Napoli venceu apenas uma vez durante o histórico recente, desde a temporada 2016/17.

Já o Napoli tem 25 vitórias, seis empates e as mesmas duas derrotas que os adversários. Inclusive, uma das derrotas da equipe napolitana ocorreu justamente para a Juventus, no primeiro turno, quando os bianconeri venceram por 1 a 0 em pleno San Paolo.

A Vecchia Signora, acumula 27 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas nesta temporada.

(Foto:Divulgação/SSC Napoli)

Na ida para Turim, uma multidão de torcedores napolitanos cercou o ônibus da equipe com o objetivo de motivar a equipe para o confronto decisivo.

Caso o Napoli vença, ficará a um ponto da líder, Juventus. Por outro lado, se a vitória for bianconeri, a equipe de Turim desponta na tabela, ficando quatro pontos à frente dos partenopei.

O jogo de hoje é decisivo na disputa do scudetto, visto que as equipes travam uma disputa ponto a ponto e só estão separadas por quatro pontos.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje, você confere a live ao vivo, lance a lance, o jogo entre Juventus e Napoli, válido pela 34° rodada da Serie A. O confronto acontece no estádio Allianz Stadium, em Turim, às 15h45 (de Brasília).