Bayern perde para o Real Madrid na Champions League (1-2)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Real Madrid vence o Bayern de virada por 2 a 1 na Alemanha e sai em vantagem na semifinal da Champions League.

49’ - FIM DE JOGO!

48’ - Ribéry tenta a jogada pela esquerda e cruza rasteiro, mas Navas cai para ficar com a bola.

45’ - Teremos quatro minutos de acréscimos.

44’ - Thiago comete falta em Kovacic e recebe cartão amarelo.

42’ - Lewandowski recebe passe de Tolisso, e na cara do gol acaba perdendo o gol.

41’ - Ritmo da partida cai nesse fim.

37’ - No Real Madrid entra Kovacic na vaga de Casemiro.

35’ - Tolisso tenta acionar Müller mas a bola acaba ficando com Navas.

32’ - Cartão amarelo para Casemiro.

30’ - Benzema sozinho bate para boa defesa de Ulreich.

?29’ - No Bayern entra Tolisso para saída de Javi Martínez

26’ - NÃO VALEU! Cristiano Ronaldo recebe o lançamento, ajeita e bate para marcar, porém o juíz marca toque de mão do atacante.

?23’ - Ribéry segue atormentando a defesa merengue, agora faz grande jogada pela esquerda e chuta, a bola desvia e sai.

21’ - No Real Madrid sai Carvajal para entrada de Benzema.

17’ - BAYERN EM CIMA! Após bate e rebate na área, a bola sobra para Ribéry que bate para outra boa defesa de Navas.

11’ - QUASE O EMPATE! Ribéry bagunça a zaga merengue e bate para ótima defesa de Navas.

11’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Rafinha erra o passe, a bola sobra para Lucas Vázquez que avança sozinho e serve Asensio que bate na saída de Ulreich para virar o jogo.

10’ - Bayern tenta pressionar na partida.

5’ - Cartão amarelo para Ribéry.

5’ - BELA JOGADA! Ribéry dribla Casemiro na esquerda e cruza, mas Müller não consegue chegar para fazer o gol.

2’ - Asensio serve Cristiano Ronaldo que arrisca e manda longe do gol alemão.

0’ - No Real Madrid sai Isco para entrada de Asensio.

0’ - ROLA A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA!

47’ - FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46’ - UUUUUUH! Lewandowski sozinho cabeceia, mas Navas atento faz a defesa.

44’ - Teremos dois minutos de acréscimos.

43’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Carvajal toca para a entrada da área, o Bayern não tira e Marcelo chega batendo cruzado no canto de Ulreich para empatar o jogo.

40’ - QUASE O SEGUNDO! Após escanteio cobrado, Lewandowski desvia e Hummels cabeceia por cima do gol

37’ - Real Madrid tenta pressionar a saída de bola do Bayern

33’ - No Bayern entra Süle na vaga de Boateng.

30’ - Boateng sai de campo com problema na ?coxa esquerda.

27’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! James lança Kimmich que sai em disparada e chuta cruzado do bico da área e Navas acaba aceitando, alemães saem na frente.

23’ - PRIMEIRA CHANCE DO REAL! Carvajal aciona Lucas Vázquez que tenta devolvar, mas a bola acaba desviada e chega limpa para o lateral chutar para defesa segura de Ulreich.

18’ - BAYERN CHEGA! Rafinha arrisca de fora e Navas faz boa defesa

15’ - Thiago Alcântara erra outro passe, jogador não entrou bem na partida

11’ - Thiago tenta acionar Kimmich mas manda muito forte e a bola sai

7’ - No Bayern sai Robben lesionado para entrada de Thiago Alcântara

3’ - Ribéry manda a bola para a área, a bola pega no ombro de Carvajal e os alemães ficam pedindo pênalti, mas o juíz manda seguir o lance.

1’ - BAYERN CHEGA COM PERIGO! Lewandwski rouba a bola e e passa para Müller, mas atacante alemão não consegue chutar.

0’ - BOLA ROLANDO NA ALEMANHA!

Times já estão em campo!

Já o Real Madrid está escalado com: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vazquez, Isco, Ronaldo.

O Bayern vem a campo com: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Javi Martinez, James Rodriguez, Robben, Müller, Ribery, Lewandowski.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo tão aguardado durante o mês, entre Bayern x Real Madrid ao vivo, válido pela ida das semifinais da Uefa Champions League. Fique conosco e acompanhe lance a lance desse grande duelo!

''É um super jogador, que não tem quase nenhum ponto fraco", disse nesta terça-feira o zagueiro Jerome Boateng na coletiva de imprensa, garantindo que "com ele, o Real Madrid é especialmente perigoso no contra-ataque. Só podemos pará-lo em equipe." completou o alemão.

O astro luso deixou o dele nos últimos doze jogos oficiais que disputou. Cristiano chega para a partida descansado assim como o restante do time do Real Madrid, que não entrou em campo no final de semana por conta do jogo adiado contra o Sevilla, que disputou a final da Copa do Rei no sábado (21).

Para tentar fazer um bom resultado contra o Bayern na Alemanha, que está embalado e em busca do hexacampeonato da Champions após o último título em 2013, o Real Madrid conta com a estrela de Cristiano Ronaldo. O português é o artilheiro da competição com 15 gols e está a dois de seu recorde de gols em uma mesma edição do torneio.

A péssima notícia será o desfalque do chileno Arturo Vidal, que recentemente se submeteu a uma operação no joelho, e a dúvida sobre a escalação do austríaco David Alaba, que não terminou o treinamento nesta terça-feira (24).

O Bayern chega para o duelo motivado, após ter conquistado a Bundesliga de maneira antecipada e já se garantir na final da Copa da Alemanha. O time bávaro é o único com chances de sonhar com a tríplice coroa na temporada.

O poder ofensivo se completa com a dupla de pontas formada por Franck Ribéry e Arjen Robben, que vivem em plena forma apesar da idade.

O colombiano será uma das armas do Bayern ao lado do atacante polonês Robert Lewandowski, atual artilheiro da Bundesliga com 28 gols e autor de cinco gols na atual edição da Champions League.

James se tornou um pilar do meio de campo dos bávaros, e acabou muito elogiado pelo técnico do Bayern, Jupp Heynckes: "tem fantasia, visão de jogo. E o mais importante para seu processo de integração foi que se abriu, que se sente confortável em Munique. Nossos torcedores estão fascinados com James", disse o treinador.

Mas o colombiano James Rodríguez, ex-jogador do Real Madrid, adverte que não deverão tratar o jogo como uma revanche: "não é necessário levar o jogo como uma revanche, mas como dois jogos mais em busca da final.", disse o meia.

No caminho para o bi consecutivo no ano passado, Real Madrid e Bayern de cruzaram nas quartas de final. Cristiano Ronaldo teve atuação magistral na eliminatória, com cinco gols, e liderou a classificação dos espanhóis, onde venceram por 6 a 3 no agregado.

O título europeu se tornou o grande objetivo do ano para salvar a temporada do Real, já que não têm chances de levar o Campeonato Espanhol e já viram o rival Barcelona conquistar a Copa do Rei.

O Real Madrid visitará o Bayern de Munique nessa quarta-feira (25), pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, em duelo de gigantes que somam 17 título da competição.