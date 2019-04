Argentina anuncia lista prévia com 35 jogadores para disputa da Copa do Mundo

A Argentina começa a pensar de maneira mais definitiva para a disputa da Copa do Mundo. Na tarde desta segunda-feira (14), a Associação de Futebol Argentino (AFA) divulgou, em seu site oficial, a lista com 35 jogadores que irão iniciar a preparação para a disputa do Mundial e, destes, sete atuam no país natal. Com atletas que atuam em várias partes do mundo, a relação funciona apenas como uma base para os treinamentos. A AFA informou que os 23 que irão à Rússia serão divulgados em coletiva de imprensa programada para acontecer na próxima segunda-feira (21).

A Argentina foi sorteada no Grupo D, ao lado de Islândia, Croácia e Nigéria. A estreia da seleção bicampeã mundial, que busca encerrar um jejum de títulos profissionais que dura 25 anos, será contra a novata Islândia, às 10 horas da manhã do dia 16 de junho, no Spartak Stadium, em Moscou.

Veja a relação completa dos 35 jogadores

Goleiros – Sergio Romero (Manchester United), Wilfredo Caballero (Chelsea), Nahuel Guzmán (Tigres) e Franco Armani (River Plate);

Defensores – Gabriel Mercado (Sevilla), Eduardo Salvio (Benfica), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina), Federico Fazio (Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Ramiro Funes Mori (Everton), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting) e Cristian Ansaldi (Torino);

Meio-campistas – Manuel Lanzini (West Ham), Ricardo Centurión (Racing), Maximiliano Meza (Independiente), Lucas Biglia (Milan), Guido Pizarro (Sevilla), Enzo Pérez (River Plate), Ever Banega (Sevilla), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Leandro Paredes (Zenit), Rodrigo Battaglia (Sporting), Ángel Di María (Paris Saint-Germain), Cristian Pavón (Boca Juniors) e Pablo Pérez (Boca Juniors);

Atacantes – Paulo Dybala (Juventus), Diego Perotti (Roma), Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus), Lautaro Martínez (Racing) e Mauro Icardi (Internazionale).