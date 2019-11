Resultado de Real Madrid X Liverpool pela final da Champions League (3-1)

Agradecemos a quem acompanhou nossa transmissão. Continue acompanhando tudo sobre seu time na VAVEL Brasil. Até a próxima!

O Real Madrid é tricampeão seguido da Liga dos Campeões e levantará a taça pela 13ª vez.

Cristiano Ronaldo teve a chance de marcar seu gol. Mas um torcedor invadiu o gramado e o árbitro parou a partida. Antes da saída de bola o árbitro apitou o fim da partida.

FIM DE JOGO

3 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

38' - Bale arrisca de muito longe e manda no meio da meta. O goleiro alemão faz o mais difícil e empurra abola para fundo gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID

Posse de bola: Real Madrid 62% x 38% Liverpool

35' - Bale avança pela direita, cruza para Benzema, que pega bonito, de primeira. Karius voa para fazer grande defesa.

30' - Cristiano Ronaldo recebe um presente daqueles e sai cara a cara com Karius na área. Robertson aparece muito bem, a tempo de atrapalhar a finalização do português.

25' - Mané leva para o meio e solta a bomba com o pé esquerdo. A bola desvia e para na trave esquerda de Navas.

18' - Marcelo avança pela ponta esquerda, leva para o pé direito e cruza na medida. Ele encontra Bale, que acerta uma linda bicicleta para marcar o segundo do Real Madrid.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID

Substituição no Real Madrid: Sai Isco e entra Bale.

14' - Isco finaliza no canto, e Karius voa para fazer grande defesa, impedindo o segundo gol do Real.

10' - Após cobrança de escanteio de Milner, Lovren escora de cabeça, e senegalês Mané aproveita dormida de Marcelo para, da pequena área, mandar para o fundo das redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LIVERPOOL

5' - Após lançamento para a área do Liverpool, goleiro chega antes de Benzema e fica com a bola. Ele tenta sair jogando, mas acerta o pé do francês, que manda de primeira para o fundo das redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID

2' - Marcelo toca no meio, defesa não afasta, e Isco toca na saída de Karius. A bola passa pelo goleirão e para no travessão.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Equipes de volta ao gramado para o segundo tempo.

Cristiano Ronaldo consola Salah no momento de sua substituição.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO

3 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

42' - CR7, em posição irregular, vai no terceiro andar e manda de cabeça para uma defesa absurda de Karius. Benzema fica com o rebote e manda para o fundo das redes. Ele sai para o abraço, mas arbitragem marca impedimento!

40' - Real muda de postura desde a lesão de Salah e passa a pressionar o Liverpool, que se defende bem e não permite ao rival criar chances.

Substituição no Real Madrid: Sai Carvajal e entra Nacho.

36' - Carvajal sai de campo caminhando e chorando. Mais uma substituição no primeiro tempo de jogo.

Posse de bola: Real Madrid 60% x 40% Liverpool

35' - Salah sai direto para o vestiário. Um baque e tanto para o Liverpool, que vinha melhor na partida.

Torcedores do Liverpool sem reação com a saída do craque de seu time.

Substituição no Liverpool: Sai Salah e entra Lallana.

30' - Salah sofre dura falta de Sérgio Ramos e terá que ser substituído. Jogador sente muitas dores no ombro.

23' - Firmino recebe bola dentro da grande área, deixa a bola escapar um pouco, e solta a bomba. Sergio Ramos trava a bola, que volta nos pés de Alexander Arnold. Ele solta uma bomba rasteira e obriga Navas a fazer grande defesa.

19' - Em cobrança de escanteio, Navas não chega na bola, e Van Dijk manda de cabeça para fora.

15' - Real sai em contra-ataque, e Cristiano Ronaldo avança em velocidade pela direita. Ele entra na área e solta a bomba. A bola tira tinta do travessão de Karius.

10' - Marcelo tenta jogada individual e arrisca de fora da área. Ele não pega em cheio na bola e manda para fora.

5' - Em cobrança de falta, Milner rola para Salah, mas o camisa 11 é travado ao tentar chutar.

2' - Real tenta a primeira chegada ao ataque. Carvajal levanta na área, mas o goleirão do Liverpool sai bem para tirar de soco. Bandeirinha marca impedimento na jogada.

1' - O Liverpool tenta a blitz inicial, rouba a bola mas Varane chega a tempo de afastar o perigo da área.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

Times preparados para o início da partida.

Neste momento, a cantora inglesa Dua Lipa se apresenta no Estádio Olímpico de Kiev.

À época o time alemão tinha 25 anos e 255 dias. Agora, a média é de 26 anos e 170 dias.

A escalação do Liverpool tem a menor média de idade em uma final de Champions desde o Borussia Dortmund de 2013, também comandado por Klopp.

Liverpool: Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson; Henderson, Milner e Wijnaldum; Salah, Firmino e Mané.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Modric e Kroos: Isco; Benzema e Cristiano Ronaldo.

As equipes estão confirmadas para a partida de logo mais.

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Real Madrid x Liverpool ao vivo hoje, pela final da Liga dos Campeões. O confronto acontece no Estádio Olímpico de Kiev, às 15h45 (de Brasília).

Existem outras modalidades de aposta para a esperada decisão. Por exemplo: um gol marcado pelo craque português Cristiano Ronaldo pagará R$ 1,80 por real apostado. Também é possível faturar bem mais (R$ 4,55), cravando em gol do CR7 e também do brasileiro Roberto Firmino, um dos destaques do time inglês.

Nas casas de apostas, existe um favoritismo espanhol, mas ele não é assim tão escancarado como em outras ocasiões. De acordo com o site "OddsShark.com/br", vitória do Real Madrid paga R$ 2,25 por real apostado. Já o triunfo do Liverpool está na casa de R$ 3,35 / R$ 1,00. O empate, que levará a decisão para a prorrogação, dá o maior lucro: R$ 3,90.

Sem surpresas, Kloop deve escalar o Liverpool com: Karius; Arnold, Van Dijk, Lovren e Robertson; Henderson, Wijnaldum e Milner; Salah, Mane e Firmino.

Quem está fora:

Já na semi, o que não faltou foi emoção e polêmica nos confrontos contra a Roma: triunfo por 5 a 2 em casa e derrota por 4 a 2 na Itália.

O Liverpool, por sua vez, terminou na liderança do Grupo E de maneira invicta (três vitórias e três empates). Nas oitavas, passou sem sustos pelo Porto depois da goleada por 5 a 0 no jogo de ida, e também não teve problemas para eliminar o Manchester City nas quartas (5 a 1 no agregado).

O Real Madrid deve ir a campo com: Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Modric e Kross; Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema.

Quem está fora:

Se na fase anterior o time merengue não passou tantos sustos, o mesmo não pode ser dito das quartas e da semifinal, contra Juventus (4 a 3 no agregado), com direito a gol da classificação nos instantes finais, e Bayern de Munique (4 a 3 no agregado).

No Grupo H, o atual campeão Real Madrid acabou ficando na segunda colocação da chave, com treze pontos, três atrás do Tottenham. Por ter ficado em segundo lugar, o time teve pela frente já um duríssimo desafio nas oitavas de final, mas conseguiu eliminar o PSG com certa tranquilidade (5 a 2 no placar agregado).

O gramado que receberá os candidatos a erguer a "Orelhuda" é o do Estádio Olímpico de Kiev, inaugurado em 1923 e reformado em 2011 para a Euro 2012. Ele também é conhecido como NSC Olimpiyskiy Stadium (Complexo Esportivo Nacional Olímpico, da tradução livre) e pode receber até 70,050 espectadores.

Liderado pelo craque Cristiano Ronaldo, o clube merengue busca o seu terceiro título consecutivo do torneio, o 13º na história da equipe, enquanto os Reds tem como principal destaque e esperança Mohamed Salah para chegar a sua sexta conquista na competição.

Real Madrid x Liverpool ao vivo se enfrentam neste sábado, no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia, às 15h45, pela final da Liga dos Campeões.