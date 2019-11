Pilar na zaga do Milan, Romagnoli estende vínculo até 2022

Apesar do Milan viver dias de apreensão após a Uefa não concordar com o plano financeiro apresentado por Younghong Li, empresário chinês que comprou o clube de Silvio Berlusconi em 2017, a equipe de Milão tratou de agir rápido e renovar com Alessio Romagnoli, nesta terça-feira (5).

Peça fundamental na defesa, ao lado de Leonardo Bonucci, Romagnoli estende seu contrato até 30 de junho de 2022. Em seu Twitter oficial, o clube confirmou a renovação, e dizendo que é uma prova de confiança e trabalho da diretoria composta por Marco Fassone e Massimilliano Mirabelli.

Na temporada 207/18, Romagnoli atuou em mais de 40 partidas somando todas as competições, atingindo a marca de 100 jogos com a camisa rossonera. Com apenas 23 anos, é visto como um dos destaques não só do Milan, mas da Azzurra, que vive uma reformulação no comando de Roberto Mancini.

Em entrevista à Milan TV, canal oficial do clube, Romagnoli se mostrou feliz em estender o seu contrato.

"Eu gosto de Milão, gosto de viver aqui. Estou feliz em ter os meus companheiros de equipe e espero continuar aqui por muitos anos. Espero que as vitórias venham novamente e possamos trazer o Milan de volta à elite europeia, que é lá onde o clube pertence. O objetivo sempre será vencer, e ganhar nunca é demais e espero que nossas vitórias venham o mais rápido possível", finalizou.