Ex-Werder Bremen, meia Thomas Delaney acerta transferência junto ao Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou nesta quinta-feira (7) a contratação do meio campista Thomas Delaney, vindo do Werder Bremen. O jogador dinamarquês assinou o contrato até junho de 2022 e afirmou logo após os exames médicos que já está ansioso para jogar com a camisa aurinegra.

“O BVB é para mim um dos 10 melhores clubes da Europa e um dos dois melhores clubes da Alemanha - e o estádio é o melhor da Europa! Prometo que sempre vou jogar com o coração e estou realmente ansioso pelo desafio esportivo no BVB. Espero ganhar um ou outro título com a camisa aurinegra".

Para o diretor esportivo Michael Zorc, a vinda de Delaney trará benefícios ao BVB: "Com os jogadores dinamarqueses, o Borussia Dortmund sempre teve uma ótima experiência. Thomas Delaney é fisicamente um forte jogador que se encaixa com a sua natureza aberta e com sua vontade pronunciada para vencer com destaque em nossa equipe. Ele enriquecerá nosso jogo com sua presença física", enfatiza Zorc.

Delaney tem 26 anos, começou a jogar na equipe do FC Copenhague desde 1993 no juvenil, passando para o time principal em 2008. Em 2013/2014, ele se tornou titular regular no meio campo e participou de confrontos na UEFA Champions League, contra a Juventus, Real Madrid e Galatasaray. Na temporada seguinte se tornou o capitão da equipe e teve experiências na Europa League. Permaneceu na equipe dinamarquesa até 2017 quando foi para a Alemanha. No Werder Bremen, Delaney foi um dos principais jogadores da equipe desde o começo da temporada 2017/2018, conquistando reconhecimento e a convocação para a Copa do Mundo na Rússia.