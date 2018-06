Roma anuncia contratação de meia da Seleção Italiana Bryan Cristante, ex-Atalanta

A Roma segue em ativa no mercado e acertou mais um reforço para a temporada. Nesta sexta-feira (8), o clube, por meio de uma curiosa montagem em seu Twitter, oficializou a contratação do meia Bryan Cristante, de 23 anos, que pertence ao Benfica e se destacou na Serie A pela Atalanta.

“Estou muito feliz porque vir para a Roma sempre foi meu objetivo. Estou confiante que estou apto a fazer o meu melhor e dar uma grande contribuição a esse clube", disse o jogador.

OFFICIAL Bryan Cristante is an #ASRoma player!



The Italian international midfielder becomes our third signing of the summer! pic.twitter.com/VvH6OtRhhB