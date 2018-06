Löw enfatiza progresso após vitória da Alemanha em amistoso: "Continuaremos a melhorar"

Google Plus

Em contagem regressiva para a Copa do Mundo, a Alemanha finalmente venceu neste ano. Os germânicos derrotaram a Arábia Saudita, por 2 a 1, no amistoso disputado na BayArena, em Leverkusen, na tarde desta sexta-feira (8). Faltando seis dias para o mundial, o técnico Joachim Löw gostou do viu em campo, contudo, revelou que o time relaxou na etapa final e que durante o torneio vai ser diferente.

“Continuaremos a melhorar e quando o torneio começar, estaremos lá. Eu acho que nós começamos bem. Tivemos boas oportunidades no primeiro tempo. Então nós já desistimos no segundo. Porém, demos muitas chances e admitimos um gol. Não final, tivemos até um pouco de sorte. Na próxima semana estaremos mais animados e dinâmicos”, expressou.

Sami Khedira destacou a importância do triunfo. Além disso, comentou que a Mannschaft precisa ficar atenta para não cometer os mesmo erros do segundo tempo.

"Quando se aproxima da Copa do Mundo, os resultados também contam. No primeiro tempo, tudo bem, deixamos uma bola ir bem. Na segunda metade, perdemos quase tudo. Agora temos que recuperar e depois nos preparar de novo na Rússia e prestar atenção aos detalhes. Nossa equipe tem muito potencial, que chamará atenção na Rússia", assegurou.

A Seleção Alemã entrará em campo pela Copa do Mundo 2018 no domingo (17), contra o México, às 12h (de Brasília), no Estádio Luzhniki, em Moscou.