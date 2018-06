França enfrenta Estados Unidos em último teste para a Copa do Mundo

Vivendo momentos distintos atualmente, França e Estados Unidos se enfrentam neste sábado (8), em Lyon, ás 16h. Será o último amistoso de Data FIFA antes da Copa do Mundo, que terá início no dia 14 de junho.

As duas equipes passam por diferentes situações. Os franceses vão para o Mundial sendo uma das favoritas ao título. Já os americanos não conseguiram a classificação para a Copa e passam por um processo de reformulação, contando com a juventude para voltar a competição futuramente.

Como chegam?

A Seleção da França venceu seus dois últimos jogos até agora e busca fechar a série de amistosos pré-Copa invicto. O primeiro adversário foi a Irlanda, facilmente derrotada pelos Les Bleus por 2 a 0 com gols de Giroud e Fékir. Já na segunda partida enfrentaram a Itália em casa e venceram por 3 a 1 com Umtiti, Griezmann e Dembélé balançando as redes.

No outro lado, os EUA, que passaram um vexame histórico ao não ir para a Copa do Mundo, querem dar uma resposta ao torcedor. Com vários jovens, a seleção ainda busca amadurecer e terá seu primeiro grande confronto. Nos últimos dois amistosos, eles venceram a Bolívia por 3 a 0 com gols de Zimmermann, Weah e Sargent. Porém, em seu último jogo, os estadunidenses foram derrotados pela Irlanda por 2 a 1 fora de casa, com Wood marcando o único gol.

Prováveis escalações

Nenhuma das duas seleções terão grandes desfalques para a partida. Pelo lado francês, o técnico Didier Deschamps deve optar por dar oportunidade a alguns jogadores. O trio de ataque que jogou contra a Italia, Mbappe, Griezmann e Dembelé sai para as entradas de Lemar, Giroud e Thauvin.

Na zaga, Varane deve fazer seu primeiro jogo como titular após ter sido campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Já no meio-campo, N'Zonzi retorna ao time inicial após ficar no banco contra os italianos.

Provável XI: Lloris; Sidibe, Varane, Umtiti e Mendy; N'Zonzi, Matuidi e Pogba; Lemar, Thauvin e Giroud.

Enquanto isso, Dave Sarachan não deve fazer nenhuma mudança nos Yanks. Wood, que ganhou a posição de Sargent no ataque após o gol marcando contra a Irlanda continuar como titular. Para o confronto, Timothy Weah deve ser a atração. Filho do lendário George Weah, ele conhece bem a França, já que atua no PSG.

Provável XI: Hamid, Yedlin, Carter-Vickers, Miazga e Villafana; Trapp, Adams, McKennie, Timothy Weah e Rubin; Bobby Wood.