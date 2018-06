Em jogo misterioso, Senegal aparentemente bate Coreia do Sul em amistoso

ALERTA: este não é um texto comum de pós jogo!

Nesta segunda-feira (11), Senegal e Coreia do Sul se enfrentaram às 11h (horário de Brasília), na Untersberg-Arena, na cidade de Grödig, na Áustria. O jogo foi o último amistoso das seleções antes de jogarem pela Copa do Mundo na Rússia.

Porém, a partida ocorreu envolta de mistérios. Não houve link de transmissão, os torcedores perguntavam no twitter o que estava acontecendo, a conta oficial da Federação de Futebol de Senegal (@FSF) não postou nada até a publicação deste texto, e nem mesmo sites renomados como a BBC, Mirror e ESPN sabiam ao certo o que ocorreu na partida.

Em busca de informações, fui atrás das mais diversas fontes possíveis. No twitter os dados que apareciam sobre o jogo eram diferentes, havia posts comentando que o jogo atrasou, também havia vários comentários de que o jogo estava ocorrendo de portas fechadas. Outro problema foi a respeito do placar: há quem diga que foi 2-0 para Senegal, o empate por 1 a 1, e 2 a 1 com o gol dos sul coreanos marcado no último minuto por Heung-min Son. Então tive que apelar para os sites de notícia na gringa.

Única imagem da partida (Foto: Reprodução / Twitter)

Primeiro o Mirror que chegou até a trazer a escalação da equipe de Senegal, mas também sofria com a confusão das poucas informações. Depois ESPN, apenas com o placar de 2 a 0 para Senegal. A BBC, com uma nota rápida sobre a partida, também trazendo a vitória de Senegal com dois gols. A situação foi tão estranha que nem o placar do Google tinha informações deste jogo.

Até que me deparei com uma publicação do The Sun e fui ler com certa desconfiança da fonte. Mas eis que aparece o texto mais sensato sobre o jogo, evidenciando logo no título que ninguém sabe o que houve. E se nem a galera do The Sun sabe é porque algo de errado não está certo.

Pois bem, aparentemente a partida foi de portões fechados, sem motivos confirmados e terminou com o placar de 2 a 0 para Senegal. O primeiro gol foi contra, marcado pelo defensor Kim Young-gwon e o segundo foi marcado por Moussa Konaté, consagrando a vitória para os Leões.

Em um último amistoso com duas seleções que vão para a copa tal situação é um tanto quanto estranha e me fez questionar o porquê de tanto mistério. Sendo assim, a minha única esperança é que o resultado tenha sido o informado no parágrafo acima ou terei mais coisa a acrescentar neste texto de pós jogo que sem dúvidas foi o mais inusitado que já fiz.

As equipes jogam na próxima semana já pela fase de grupos da Copa do Mundo. A Coréia do Sul faz a sua estreia contra a Suécia, pelo Grupo F, no dia 18 de junho (domingo), às 9h (horário de Brasília), no Nizhny Novgorod Stadium, em Níjni Novgorod. Já Senegal, uma das favoritas do Grupo H, enfrenta a Polônia no dia 19 (segunda), às 12h, na Otkrytie Arena, também conhecido como Estádio do Spartak, em Moscou.