Às vésperas da Copa, Bélgica se despede de sua torcida com goleada sobre Costa Rica

A três dias de iniciarem duas campanhas na briga pela taça da Copa do Mundo, Bélgica e Costa Rica se enfrentam em Bruxelas, nesta segunda-feira (11). A seleção Belga saiu atrás, mas buscou a virada e goleou os costarriquenhos por 4 a 1. Bryan Ruiz abriu o placar para a Costa Rica, mas Dries Mertens, Romelu Lukaku duas vezes e Batchuayi comandaram a goleada na despedida da seleção junto de sua torcida antes de embarcarem para a Rússia.

ñ

O primeiro tempo ficou claro a diferença técnica entre as duas seleções. Os donos da casa pressionaram durante os 45 minutos iniciais e marcaram ainda dois gols inválidos. Contudo, foi a Costa Rica foi quem saiu na frente em sua primeira subida ao ataque, quando Vertonghen afastou de dentro da área e a bola sobrou para Bryan Ruiz, que finalizou de primeira e balançou as redes de Courtois.

Atrás do placar, a Bélgica não queria saber de derrota em casa e seguiu pressionando. Keylor Navas executou duas defesas providenciais, mas não evitou o chute cruzado de Hazard, que achou Mertens atrás dos zagueiros e finalizou, igualando o marcador.

Seguindo na pressão, Mertens mais uma vez participando ativamente no ataque, recebeu bola na ponta direita e cruzou com efeito para Lukaku pegar um voleio de direita e mandar para o fundo do gol, revertendo o placar desfavorável para os belgas.



A segunda etapa, Bélgica tratou de liquidar o resultado logo no início. Lukaku recebeu cruzamento de Hazard dentro da área, subiu mais do do que a defesa e mandou para o fundo do gol, marcando o terceiro gol da partida e o segundo do camisa 9.



Os costarriquenhos se viam sufocados em seu campo de defesa e sequer dava trabalho aos defensores. Tinham dificuldades em sair jogando e quando subiam ao ataque, as jogadas ofensivas não fluíam devido à erro de passes.



Em uma das subidas ao ataque, Hazard ligou contra-ataque, aplicou uma caneta em cima do zagueiro costarriquenho e tocou para Lukaku na esquerda que cruzou para Batshuayi ampliar e decretar a goleada.

No decorrer dos minutos, a Costa Rica nada conseguiu fazer, enquanto a Bélgica ainda assustou os visitantes, mas se mostrou no controle do jogo e não teve maiores ambições na partida até o apito final.

Agora, as seleções voltam suas atenções à Copa do Mundo. A Costa Rica estreia no próximo domingo, diante da Sérvia. Enquanto a Bélgica terá um dia a mais para se preparar e estreia somente na segunda-feira (18), contra o Panamá.