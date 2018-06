Após boa campanha no primeiro semestre, técnico Tayfun Korkut assina permanência no Stuttgart

Quando Tayfun Korkut foi contratado como técnico do Stuttgart durante a última pausa de inverno, a missão era de espantar qualquer possibilidade de rebaixamento, uma vez que os suábios estavam de volta à elite nacional. Em quase seis meses de trabalho, o objetivo foi atingido. E a equipe, por muito pouco, não garantiu a classificação às fases preliminares na Uefa Europa League – que ficou com o Eintracht Frankfurt, campeão da Copa da Alemanha.

Com os resultados agradáveis, Korkut teve o contrato renovado por mais dois anos. Não apenas o seu, mas os de seus assistentes Ilija Aracic e Steven Cherundolo, até junho de 2020. O Stuttgart foi o segundo melhor time após a pausa de inverno, com 31 pontos somados. Na última rodada, uma surpreendente goleada sobre o Bayern de Munique por 4 a 1 na Allianz Arena. Em 14 partidas, foram nove vitórias, quatro empates e uma derrota.

O diretor-esportivo do Sttutgart, Michael Reschke, afirmou que, além dos resultados, o profissionalismo de toda a comissão técnica foi determinante para que o trabalho seja mantido até junho de 2020.

“Temos uma excelente comissão técnica, liderada por Tayfun Korkut, e estamos muito felizes por ter estendido os acordos com ele e seus assistentes técnicos Ilija Aracic e Steven Cherundolo antes do previsto, até 2020. O sucesso esportivo nos últimos meses tem sido excepcional, mas, além disso, o profissionalismo que os três trouxeram para o clube, juntamente com a harmonia e ambição dentro da equipe e entre a equipe que eles iniciaram, provou ser igualmente importante em nossa decisão de continuar nossa cooperação”, explicou o dirigente.

Tayfun Korkut agradeceu à confiança dada pelos mandatários do Stuttgart e enfatizou o sucesso na campanha desempenhada na parte final da Bundesliga pela sinergia entre todos os envolvidos na equipe, e espera que o bom momento seja mantido na temporada a ser iniciada no próximo semestre, pouco após a Copa do Mundo.

“A cooperação com os responsáveis no clube, assim como com a equipe e a equipe de apoio, foi completamente confiável e caracterizada pela determinação de ter sucesso esportivo desde o primeiro dia. As negociações que mantivemos para ampliar nossos contratos aconteceram no próprio dia. Logo ficou claro que estávamos ansiosos para continuar juntos a bem-sucedida rota esportiva dos últimos meses e estamos muito motivados para o futuro. Eu quero agradecer ao conselho do clube, ao presidente Wolfgang Dietrich e ao diretor-esportivo Michael Reschke, pela confiança que depositaram em meus auxiliares técnicos e em mim por estender nossos contratos”, afirmou o técnico.

O Stuttgart volta a disputar uma partida oficial no dia 19 de agosto, quando enfrenta o Hansa Rostock, da 3. Liga, pela primeira fase da Copa da Alemanha.