Após goleada, Cherchesov contém euforia da Rússia: "Precisamos esquecer esse jogo"

Após a vitória por 5 a 0 sobre a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo, o técnico da seleção russa, Stanislav Cherchesov foi perguntado sobre a sensação de ganhar em casa. Cherchesov disse que o foco é total nas próximas duas partidas da fase de grupos.



"Ganhamos uma partida importante, mas sabemos que não é o suficiente. Devemos mudar de página, esquecer este jogo e pensar no próximo passo", frizou



A seleção da Rússia sofreu com várias críticas ao longo de sua preparação para a Copa, e ao ser perguntado sobre isso, o treinador mostrou confiança.



"Não estamos tentando silenciar ninguém, estamos apenas fazendo nosso trabalho, poderíamos ter empatado o jogo e continuaríamos trabalhando da mesma maneira", rebateu.



A vitória por goleada é importante para o seguimento da Rússia no Grupo A da Copa do Mundo, já que em caso de empate com o Egito, o saldo de gols deve decidir quem passa para as oitavas de final. Quando perguntado sobre o confronto contra os egípcios e a possibilidade em um empate, Cherchesov disse que conhece os adversários, mas não citou outro nome além de Mohamed Salah.

"Não entendemos dessa forma (a possibilidade de empate), é um jogo diferente, em uma cidade diferente, contra um adversário diferente, devemos nos preparar da forma correta. Conhecemos e estamos estudando a seleção do Egito. Sabemos que Salah é um grande jogador e devemos ter cuidado com ele".



A estrela do contestado treinador brilhou nas substituições. Dzagoev, aos 22 minutos do primeiro tempo, sofreu uma lesão e precisou ser substituído. Cherchesov optou por colocar o experiente Denis Cheryshev, que abriu o placar 20 minutos depois, aos 42 da primeira etapa. Cheryshev voltou a marcar e, dessa vez, um golaço de trivela, já no fim do jogo, aos 46 minutos da etapa final.



Outro suplente que saiu do banco para marcar foi o atacante Dzyuba, 2 minutos após pisar em campo, aos 25 do segundo tempo.



O técnico Stanislav Cherchesov foi perguntado sobre as escolhas que fez e sobre a contusão de Dzagoev.



"Para nós (comissão técnica), tudo é muito lógico. Nós acompanhamos nossos jogadores de perto e sabemos de suas características. Sabemos do que são capazes e foi baseado nisso que fiz as substituições. Não fiquem surpresos se eu alterar o time para os próximos jogo. Quanto à lesão de Dzagoev, ainda não sabemos muito. Ele saiu de campo com muita dor e, baseado na minha experiência, posso dizer que é uma contusão grave. Estamos muito tristes em perdê-lo, não temos muitos jogadores nesse nível", finalizou.



A Rússia volta à campo na terça feira (19), contra o Egito, em jogo que deve decidir quem avança às oitavas de final.