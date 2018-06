Marrocos x Irã AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018

INCIDENCIAS: 1° RODADA DO GRUPO B DA COPA DO MUNDO. JOGO DISPUTADO NA ARENA ZENIT, EM SÃO PETESBURGO

Provável Irã: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Seyed Majid Hosseini, Morteza Pouraliganji e Milad Mohammadi; Ehsan Hajsafi, Saeid Ezatolahi e Masoud Shojaei; Alireza Jahanbakhsh, Mahdi Taremi e Sardar Azmoun. Técnico: Carlos Queiroz.

Provável Marrocos: Mounir Mohamedi; Sofyan Amrabat, Mehdi Benatia, Romain Saiss e Achraf Hakimi; Karim El Ahmadi, Hakim Ziyech, Younes Belhanda, Mbark Boussoufa e Amine Harit; Ayoub El Kaab. Técnico: Hervé Renard.

Em suas eliminatórias, a seleção do irã também se classificou de forma invicta e em primeiro lugar, com 22 pontos conquistados em 10 jogos. Nestes 10 jogos, a seleção ganhou 6 e empatou 4, fazendo 10 gols e sofrendo apenas 2. Em seu grupo estava a outra classificada pra Copa, a Coréia do Sul.

A última participação da equipe iraniana em copas foi na de 2014, disputada no Brasil. Em terras brasileiras, a seleção africana decepcionou seus torcedores. Com um empate e duas derrotas, sofrendo 4 gols e marcando apenas um, a equipe se despediu do Brasil ainda na fase de grupos. O único gol foi marcado por Reza Ghoochannejhad.

Com 25 anos, o atacante Alireza Jahanbakhsh foi o artilheiro da Eredivise League na última temporada, com 21 gols marcados. A outra esperança da equipe asiática é o atacante Karim Ansarifard, que foi vice-artilheiro da liga grega, com 17 gols. O centroavante de 28 anos compensa sua idade com o faro de gols para poder ajudar sua seleção a se classificar em um grupo de extrema dificuldade.

Apostando em sua forte defesa, a seleção do Irã vai para a Rússia com a mesma missão de Marrocos: se classificar em um grupo onde o favoritismo fica com os dois gigantes da Europa. Apesar de sua fama pela defesa, ela conta com dois destaques artilheiros de ligas importantes na Europa.

Nas eliminatórias, Marrocos fez 12 pontos e se classificou em primeiro lugar do grupo. Com 3 vitórias e 3 empates em 6 jogos, a seleção marroquina marcou 11 gols e não sofreu nenhum. Ela eliminou a Costa do Marfim, que ficou no 2° lugar do grupo, com 8 pontos.

Em sua última participação, Marrocos teve uma campanha de pouco destaque, ficando em 18° lugar. Na ocasião, a seleção africana ganhou de 3x0 da seleção da Escócia, empatou em 2x2 com a seleção norueguesa e foi goleada pela seleção brasileira por 3x0.

Os principais destaques são Mehdi Benatia, capitão da equipe e zagueiro da Juventus, Achraf Hakimi, lateral esquerdo na seleção e lateral direito no Real Madrid e Hakim Ziyech meio campista/ponta que pode atuar dos dois lados do campo e joga no Ajax.

A seleção de Marrocos volta para a Copa do Mundo após vinte anos (1998) e pode ser uma grande surpresa no Mundial. Com alguns jogadores de times importantes e campeonatos de alto nível na Europa, a seleção marroquina tenta repetir o que a Costa Rica fez no Brasil em 2014.

Olá torcedor que acompanha a VAVEL Brasil. Aqui você fica com as informações para o jogo entre Marrocos e Irã, que abrirá a rodada do grupo B da Copa do Mundo! As seleções se enfrentam na sexta-feira (15), ao meio dia.