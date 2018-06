De volta à Copa após 28 anos, Egito tenta grande façanha diante de estrelado Uruguai

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do grupo A da Copa do Mundo, disputada em Ecaterimburgo, no estádio Central.

A Copa não para! Egito e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 9h, no Estádio Central de Ecaterimburgo, pela primeira rodada do grupo A. Vale lembrar que a Rússia lidera o grupo, já que estreou fazendo 5 a 0 na Arábia Saudita.

Além do confronto que marca o encontro de Salah e Suarez, nesta terça-feira ainda teremos a rodada so grupo B, com Marrocos e Irã, além do grande duelo entre Portugal e Espanha, duas postulantes ao título.

Com Salah e cia: Egito tenta façanha em volta ao Mundial

A grande preocupação egípcia tinha nome e era o do astro do Liverpool, Mohamed Salah. Tudo isso porque na final da Uefa Champions League o jogador sofreu uma lesão após uma queda com Sérgio Ramos, e passou a correr o risco de não disputar a competição.

Na entrevista coletiva antes do confronto, o treinador Héctor Cúper confirmou a presença do camisa 10 no jogo: “Salah está se saindo muito bem, na verdade. Ele se recuperou muito rápido. Vamos ver como as coisas acontecem, mas eu posso praticamente assegurar 100% que ele irá jogar, exceto por algum imprevisto de última hora", afirmou.

O técnico ainda teve tempo de comentar sobre o confronto. Impossível? Não é a palavra usada por Cúper, mas o comandante não espera vida fácil apesar de sua forte seleção: “Somos um time muito competitivo e acredito que podemos enfrentar qualquer seleção de igual para igual. Não espero facilidades, porém, não vejo o jogo contra o Uruguai como impossível de ganharmos”.

Além de Salah, principal nome da seleção, o Egito contará também com o talento do meio-campo Mohamed Elneny, para conseguir a façanha de voltar à Copa, após 28 anos longe, com vitória diante de uma das campeãs.

Título? Uruguai tenta melhorar campanha de 2010 para erguer a taça

A Copa do Mundo de 2014 não foi das melhoras para a seleção celeste, diferente da disputa na África do Sul, em 2010. Os uruguaios chegaram às semifinais do torneio, mas acabaram eliminados pela Holando. No Brasil, a queda foi para a Colômbia, em pleno Maracanã.

Técnico da seleção há 12 anos, Óscar Tabárez entende que o duelo diante da seleção africana é fundamental para as pretensões na competição: “Trata-se de um jogo que posso considerar chave, pois o Egito é um concorrente direto. Se ganharmos, vamos com certeza dar um passo significativo para conquistarmos a vaga nas oitavas de final”, explicou.

O goleiro do Galatasaray, Muslera, não espera vida fácil na estreia. O jogador enalteceu a seleção adversária e seus atletas: “O Egito tem jogadores que atuam em grandes ligas do futebol mundial e isso torna a partida de estreia muito complicada”, comentou.

A equipe vai completa, com direito a Luis Suarez e Edinson Cavani formando a dupla de ataque. A surpresa está por conta da titularidade do meia do Cruzeiro, o camisa 10 da seleção Giorgian De Arrascaeta.