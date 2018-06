Jogo Portugal x Espanha ao vivo online pela Copa do Mundo 2018 (0-0)

Google Plus

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Portugal x Espanha ao vivo hoje , pela 1ª rodada do grupo B da fase de grupos da Copa do Mundo Rússia 2018 . O confronto acontece no em Sochi , às 15h no horário de Brasília.

Guia VAVEL da Copa do Mundo Rússia 2018

Portugal e Espanha se enfrentaram 35 vezes, foram 6 vitórias de Portugal, 13 empates e 16 vitórias da Espanha

No lugar de Lopetegui assumiu Fernando Hierro, ex jogador, ídolo do Real Madrid e até então diretor da seleção espanhola.

Leia Mais: Contratado pelo Real Madrid, Lopetegui é demitido da Espanha às vésperas da Copa

Já a Espanha estava tudo sobre controle até a demissão do então técnico Julen Lopetegui faltando dois dias para o inicio do torneio. A Federação decidiu pela demissão, após o treinador acertar com Real Madrid.

Portugal fez boa preparação para a Copa do Mundo, os comandados de Fernando Santos chegam com moral após a conquista da Eurocopa em 2016 e esperam uma campanha longa

Leia Mais: Guia VAVEL Copa do Mundo 2018: Grupo B

Além de Portugal e Espanha, o grupo B é completado por Marrocos e Irã, que fazem outro jogo do grupo às 12h em São Petersburgo.

Portugal e Espanha fazem sua estreia na Copa do Mundo, e logo com um clássico e será um jogo decisivo que pode garantir um possível primeiro lugar do grupo