Com propostas ofensivas, Croácia e Nigéria medem forças em duelo inédito na Copa do Mundo

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Rússia 2018, do grupo D, entre Croácia e Nigéria, no sábado (16), às 16h (horário de Brasília), Estádio de Kaliningrado.

Croácia e Nigéria se enfrentam neste sábado (16) na estreia das equipes na Copa do Mundo na Rússia 2018. O segundo jogo do Grupo D começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Kaliningrado.

Este será o primeiro confronto entre as seleções no Mundial que já promete ser uma partida intensa, com grande disputa dos times na luta da classificação no acirrado grupo que conta também com Argentina e Islândia. A arbitragem da partida será do brasileiro Sandro Meira Ricci, fazendo a sua estreia nesta Copa.

Acostumados a jogarem na linha de frente, os croatas e os nigerianos devem tomar a iniciativa ofensiva para saírem em busca do gol, tentando dar um pontapé inicial em suas respectivas campanhas no torneio. Além disso, uma vitória no confronto ajudará uma das seleções para a tão sonhada classificação do Grupo D onde todos os times têm probabilidades de avançar da fase de grupos.

Croácia: dúvida defensiva e força total no ataque

A Croácia tem boas recordações da última vez que enfrentou uma equipe africana na Copa. No Brasil, em 2014, ganhou de Camarões por 4 a 0 na fase de grupos. Contudo, neste mesmo mundial, foi eliminado na primeira fase.

Para a partida, há várias especulações sobre como a seleção croata irá se comportar devido às incertezas na equipe no que diz respeito a lateral esquerda, que deverá ser ocupada por Ivan Strinic. Outra questão é em relação a função que o versátil Andrej Kramaric irá desempenhar no time, provavelmente alternando no ataque junto com Ivan Perisic e Ante Rebic, com Mario Mandzukic na frente.

Na coletiva de imprensa, Luka Modric comentou sobre como a seleção croata irá para o confronto:

"Temos nosso estilo próprio, de posse de bola, técnico e ofensivo. Vamos nos ajustar ao time jovem da Nigéria. Nosso time tem muita técnica, e isso é uma grande vantagem".

Modric aproveitou para falar sobre o favoritismo da Croácia para a partida:

"Não penso em ranking. Sabemos quais as qualidades da Nigéria. É o melhor time africano. Eles jogam verticalmente, têm atacantes rápidos. No jogo de abertura não há favoritos. É 50% a 50%. Assim que vemos o jogo. Talvez nos vejam como favoritos, mas não focamos nisso. Só focamos no nosso plano de jogo. Queremos mostrar o resultado do que temos feito nas últimas semanas".

Nigéria: a equipe mais jovem na Copa

A Nigéria ganhou apenas uma partida nas últimas seis Copas que enfrentou uma seleção representante da União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa, contra a Bósnia e Herzegovina por 1 a 0 também na fase de grupos no mundial em terras brasileiras, sendo também eliminados nesta primeira fase.

As super águias vão para o jogo tendo esperança, para esquecer das últimas derrotas em amistosos contra a Inglaterra e República Tcheca. No ataque da equipe, Odion Ighalo deverá fazer o seu primeiro jogo em uma Copa do Mundo, comemorando o seu aniversário de 29 anos dentro de campo. E com o time mais novo da Copa, com média de 25,9 anos, os nigerianos sabem que precisam ter um bom início no mundial para progredir em um dos grupos mais difíceis da competição.

O treinador da Nigéria, o alemão Gernot Rohr, falou na coletiva de imprensa que a seleção nigeriana está preparada e na espectativa pelo primeiro confronto com a Croácia:

"Estamos ansiosos para a partida e muito otimistas. Será um jogo duro, mas estamos física e mentalmente preparados. Nos preparamos bem com amistosos e treinamentos enquanto tivemos na Áustria e desde que chegamos aqui em Yessentuki, conseguimos evoluir taticamente. É importante começar bem em um torneio difícil como é a Copa e é isso que esperamos fazer no sábado".

Para Rohr os adversários são favoritos, mas afirma que a Nigéria lutará para avançar no mundial:

"A Croácia é muito superior a nós no ranking da Fifa. Devemos terminar em último neste grupo de acordo com o ranking. Somos humildes, modestos e ambiciosos, e estamos querendo ser um dos classificados do grupo, então temos que obter um bom resultado amanhã".