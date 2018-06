Croácia x Nigéria AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

добрый день (dobryy den’)! Em russo, boa tarde! Acompanhe conosco o duelo entre Croácia x Nigéria É a estreia das duas seleções na Copa do Mundo 2018! Fique ligado na VAVEL Brasil! O sábado termina animado com muito futebol de qualidade.

Será a estreia da equipe brasileira de arbitragem na Copa do Mundo. Sandro Meira Ricci é o árbitro principal, auxiliado por Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse.

Será o primeiro confronto entre as seleções na história. Quem sairá vencedor? Os europeus ou os africanos?

A estreia das equipes no Mundial da Rússia será no Kaliningrad Stadium, no Kaliningrado. Com capacidade para 35 mil torcedores, a construção foi iniciada em setembro de 2015. Um dos últimos palcos esportivos a estarem prontos para o evento, sua inauguração aconteceu no dia 11 de abril, pouco mais de dois meses atrás.

Nas difíceis Eliminatórias Africanas, os nigerianos superaram duas fases para ficar entre as cinco vagas destinadas ao continente. A seleção entrou na segunda fase – mata-mata – e eliminou a Suazilândia por 2 a 0 no placar agregado. Na fase final, ficou no Grupo B, o mais difícil, ao lado de Zâmbia, Camarões e Argélia. Mas as Águias levaram a melhor ao somar 14 pontos em seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. Assim, garantiram a classificação.

Dentre os convocados, apenas um atua no futebol nigeriano – o goleiro Ikechukwu Ezenwa, jogador do Enyimba FC. Todos os outros 22 atletas atuam em outros países, principalmente espalhados pela Europa, o que destaca a qualidade do elenco. Alguns destaques são os meias John Obi Mikel (Tianjin Teda-CHN) e Victor Moses (Chelsea), além dos atacantes Alex Iwobi (Arsenal) e Kelechi Iheanacho (Leicester City).

Assim como a Croácia, as participações da Nigéria na história das Copas do Mundo ocorrem apenas nas últimas décadas. Porém, diferente do país europeu, não houve qualquer marco político. Houve muita batalha para chegar ao principal torneio de futebol que existe. As Super Águias disputam a Copa pela sexta vez. Não se classificaram em 2006, avançaram às oitavas de final em 1994, 1998 e 2014 e não passou da primeira fase em 2002 e 2010.

Para disputar o Mundial na Rússia, os europeus ficaram na segunda posição do Grupo I, dois pontos atrás da surpreendente Islândia. Com os 20 pontos conquistados em uma chave complementada por Ucrânia, Turquia, Finlândia e Kosovo, a Croácia avançou à repescagem. Enfrentou a Grécia. Goleou o primeiro confronto por 4 a 1 e carimbou vaga na Copa com um empate sem gols no segundo confronto.

Em sua sexta participação em Copas do Mundo como nação independente, ficou ausente apenas em 2010. O melhor desempenho foi em 1998, quando foi eliminada pela França nas semifinais por 2 a 1, na prorrogação. Os croatas venceram a Holanda e ficaram com o terceiro lugar, além de ter o artilheiro da competição. Davor Šuker balançou as redes em seis oportunidades e ficou à frente de goleadores natos, como Ronaldo, Batistuta e Kluivert.

Formada no início dos anos 1990 com o desmembramento da Iugoslávia em várias nações, a Croácia mantém uma boa geração de atletas que atuam nos maiores clubes do continente europeu e do mundo; como, por exemplo, os meio-campistas Luka Modrić (Real Madrid) e Ivan Rakitić (Barcelona), além do atacante Mario Mandžukić (Juventus).

O Grupo D é formado por Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria.

A Copa do Mundo disputada na Rússia é a 21ª edição do principal torneio da modalidade. Com cinco conquistas, o Brasil é o maior vencedor, seguidos por Itália e Alemanha (quatro), Argentina e Uruguai (dois), França, Inglaterra e Espanha (um). Pela primeira vez, o maior país do planeta sedia o evento.