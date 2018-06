Resultado Peru x Dinamarca na Copa do Mundo 2018 (0-1)

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2018, na Mordovia Arena, em Saransk, Rússia

FINAL DE JOGO EM SARANSK! Cueva perde pênalti e Poulsen decide no segundo tempo! Peru 0-1 Dinamarca

93' Após levantamento de Yotún, Schmeichel sobe e tira de soco

93' Aquino levanta na área e Braithwaite mandam pela linha de fundo. Escanteio para o Peru

93' Amarelo para Poulsen, atacante da Dinamarca

92' Braithwaite faz jogada inteligente na linha de fundo, jogando a bola em cima de Advíncula e conquistando escanteio para a Dinamarca

90' Guerrero dá passe de trivela para Cueva, que bate de primeira para o meio, mas pega mal e manda pela linha de fundo

90' Árbitro dá cinco minutos de acréscimo

87' Última alteração no Peru: sai Tapia, entra Aquino

86' Primeiro cartão amarelo para a Dinamarca: Delaney

85' GALLESE! Em novo vacilo na saída de bola peruana, Eriksen sai de frente para o gol, mas o arqueiro peruano sai e faz grande defesa para evitar o 2 a 0

84' Segunda mudança no Peru: sai Farfán, entra Ruidíaz

83' SCHMEICHEL OUTRA VEZ! Carrillo faz grande jogada individual pela direita, cruza rasteiro e Farfán aparece livre para finalizar, mas o goleiro dinamarquês salva com os pés

81' SALVA ADVÍNCULA! Dinamarca aproveita saída errada de Cueva, Jorgensen recebe dentro da área, limpa e finaliza, mas o lateral peruano se lança para a bola e intercepta

81' Última mudança na Dinamarca: sai Christensen, entra Zanka Jorgensen

78' QUASE DE CALCANHAR! Cueva invade a área pela esquerda, bate cruzado e a bola volta para Guerrero, que finaliza de calcanhar e a bola passa muito perto da trave esquerda. Seria um golaço do camisa 9

75' Partida recomeça com Tapia recebendo atendimento à beira do gramado. Nada de mais grave aconteceu com o peruano

73' Jogo parado em Saransk. Caído o volante Tapia na área peruana

72' GRANDE JOGADA! Advíncula tabela com Carrillo, deixa Stryger no chão e bate de canhota, mas Schmeichel segura firme

69' Advíncula avança para cima de Delaney, cruza na segunda trave e Poulsen antecipa Guerrero para desviar de cabeça, e Schmeichel segura na sequência. Pressão do Peru

68' QUASE O EMPATE! Cueva cruza da esquerda, Rodríguez desvia e a bola passa muito perto da trave. Farfán ainda tenta desviar antes dela sair, mas é tiro de meta para a Dinamarca

66' Segunda mudança na Dinamarca: sai Sisto, entra Braithwaite

63' PRIMEIRA DE PAOLO! Guerrero tabela com Carrillo, recebe cruzamento no meio da área e cabeceia, mas Schmeichel segura firme

62' Mexe o Peru pela primeira vez: sai Flores, entra Guerrero

61' Vem Guerrero no Peru!

60' SCHMEICHEL!!!!! Cueva avança pelo meio, abre na esquerda e Flores bate forte e cruzado, mas para em grande defesa do goleiro dinamarquês. Quase o empate do Peru

59' Eriksen recebe em velocidade pelo meio, abre para a esquerda e Poulsen, com espaço, tira de Gallese para abrir o placar em Saransk! Peru 0-1 Dinamarca

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA DINAMARCA!!!! YURARY POULSEN! PERU 0-1 DINAMARCA

56' PERDE A CHANCE O PERU! Cueva recebe com espaço na esquerda, parte para cima passando pela marcação e atravessa para Advíncula, que não domina, mas a bola sobra para Flores, que, desequilibrado, manda à esquerda

54' Poulsen recebe lançamento de Dalsgaard, mas novamente o ataque dinamarquês e impugnado por impedimento

52' Eriksen bate forte falta lateral para meio da área, e a zaga afasta. No rebote, o camisa 10 finaliza de primeira, mas pega mal e manda para fora

50' Stryger Larsen fica com rebote após Eriksen ser desarmado por Advíncula e arrisca de fora da área, mas manda longe

49' Farfán recebe de Cueva, avança para dentro da área e bate cruzado, mas é travado pela defesa dinamarquesa

47' Sisto encontra Jorgensen na área, mas novamente o centro-avante dinamarquês estava em posição irregular

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO! Peru 0-0 Dinamarca, primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2018

Times voltam ao gramado da Mordovia Arena

Números da primeira etapa



Peru 0-0 Dinamarca

Finalizações (certas): 8(2)-5(1)

Posse de bola: 42%58

Faltas: 7-10

Amarelos: 1-0

Impedimentos: 2-1

Escanteios: 2-4

Christian Cueva sai para o intervalo chorando e é consolado por companheiros

FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Cueva perde pênalti já nos acréscimos e Peru e Dinamarca vão para o intervalo no 0 a 0 na Mordovia Arena

47' Eriksen bate escanteio para a área, Poulsen desvia na primeira trave, mas manda por cima do gol peruano

46' Juiz aponta dois minutos de acréscimo

46' ISOLOU!!!!!!!!!!!!! Cueva, que sofreu o pênalti, manda longe a chance de abrir o placar, muito por cima. Segue 0 a 0 em Saransk

44' PÊNALTI PARA O PERU! Após checagem do vídeo, arbitragem aponta penalidade ao Peru

43' Árbitro Bakary Gassama para o jogo para checar o VAR

43' Cueva cai dentro da área após dividida com Poulsen e o Peru reclama pênalti, mas a arbitragem manda seguir

40' Delaney recebe de Stryger na entrada da área, bate cruzado e Poulsen se estica na segunda trave, mas não alcança, e a bola vai à linha de fundo

38' Eriksen bate falta na barreira e, no rebote, Schöne finaliza bem, mas Gallese segura em dois tempos

37' Cartão amarelo para Tapia. Volante do Feyenoord derruba Sisto na entrada da área e o árbitro apita falta. Primeiro cartão do jogo e chance grande para a Dinamarca

36' Jorgensen recebe lançamento de Dalsgaard e o lance é paralisado por impedimento do atacante do Feyenoord

35' Lesão na costela e Kvist é substituído. Schöne, meia do Ajax, em campo

31' Atendimento em campo para Kvist. Lasse Schöne no aquecimento

28' QUE PERIGO! Carrillo dá grande passe para Farfán, que bate dividindo com Kjaer, e manda com perigo à esquerda

26' Delaney recebe de Eriksen na entrada da área e arrisca de longe, mas manda por cima do gol. Melhora a Dinamarca após um bom início peruano

24' Eriksen bate dois escanteios em sequência e a zaga peruana afasta em ambas

23' Posse de bola: Peru 37%63 Dinamarca; Finalizações: Peru 7-0 Dinamarca

21' Yotún bate falta para a área e a arbitragem para o lance por impedimento de Rodríguez

19' Sisto tabela com Stryger Larsen, avança para dentro da área e bate cruzado, mas a zaga peruana intercepta e afasta

18' Eriksen bota na área, e o árbitro marca falta de Christensen no goleiro Gallese

18' Dinamarca tem seu primeiro escanteio no jogo

16' Na dividida de Christensen com Advíncula, arbitragem inicialmente marca escanteio, mas volta atrás e, corretamente, dá tiro de meta para Dinamarca

14' Ramos sobe e toca de cabeça após cobrança de Trauco, mas manda longe

13' Chute de longe de Yotún é desviado por Kjaer e sai pela linha de fundo. Escanteio para o Peru

12' SCHMEICHEL!!! Carrillo faz jogada individual pela direita, limpa para dentro e bate colocado, mas o goleiro do Leicester salva

11' Finalizações: Peru 3-0 Dinamarca

10' Flores recebe de Carrillo e arrisca chute de longe, por cima do gol. Pressão inicial é dos peruanos em Saransk

9' Peru rouba a bola no meio campo, mas árbitro marca falta de Yotún em cima de Eriksen

7' Yotún arrisca de longe e Schmeichel, bem posicionado, segura no meio do gol

2' Flores cai na área em dividida com Poulsen e pede pênalti, mas o árbitro manda seguir

APITA O ÁRBITRO! Começou Peru x Dinamarca. Primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2018

Agora execução do hino nacional da Dinamarca

Hino do Peru sendo executado em Saransk! Muita emoção dos jogadores e torcida na Mordovia Arena

Times em campo! Daqui a pouco a bola rola para Peru e Dinamarca

Equipes no gramado da Mordovia Arena para o aquecimento

Confirmada também a Seleção do Peru de Ricardo Gareca. Paolo Guerrero começa no banco

Escalação confirmada do técnico Age Hareide para a estreia da Dinamarca

Pré-jogo: Após 36 anos, Peru retorna à Copa do Mundo contra Dinamarca

O palco de Peru x Dinamarca ao vivo será a Mordovia Arena, em Saransk. A capacidade do Estádio para as partidas da Fifa é de 41.685, e será diminuída para 30.000 após o Mundial. O custo da arena foi de aproximadamente $300 mi

A arbitragem de Peru x Dinamarca será de Bakary Gassama (Gâmbia), que será auxiliado por Jean Birumushashu (Burundi) e Abdelhak Etchiali (Argélia)

Provável escalação da Dinamarca: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen e Larsen; Kvist, Delaney, Sisto, Poulsen, Eriksen; Jorgensen

Provável escalação do Peru: Gallese; Advíncula, Ramos, Rodriguez e Trauco; Tapia, Yotún, Carrilo, Cueva e Flores; Farfán

O técnico Age Hareide destacou a importância dos pontos contra o Peru, já que a França é a grande favorita do Grupo C. "É verdade que este jogo é importantíssimo e que a França é a favorita do grupo. Queremos lutar pela segunda colocação, pelo menos. Neste sentido, os pontos contra o Peru são muito importantes", avaliou

A grande história do Peru nesta Copa do Mundo, foi a batalha judicial de Paolo Guerrero para jogar o Mundial. Depois de todo o imbróglio para suspender a punição de doping, o atacante do Flamengo foi convocado. O treinador Ricardo Gareca não confirmou a presença do jogador entre os titulares. "Essas decisões são muito difíceis. Guerrero está muito bem fisicamente e psicologicamente, está em boas condições, assim como todos os outros do grupo. Vou esperar até o último minuto para definir os 11 titulares", afirmou.

Peru x Dinamarca ao vivo

Em seus amistosos preparatórios para a Copa, o Peru venceu a Escócia por 2 a 0, a Arábia Saudita por 3 a 0 e empatou sem gols contra a Suécia. Já a Dinamarca também ficou no 0 a 0 com os suecos, e bateu o México por 2 a 0

Os dois times defendem grandes invencibilidades. O Peru não perde a 15 jogos - desde a derrota nas Eliminatórias em novembro de 2016, para o Brasil. Enquanto isso, a Dinamarca não foi derrotada nas suas últimas 14 partidas - 1 a 0 para Montenegro, em outubro de 2016 -, e ainda não tomou nenhum gol em 2018

A Dinamarca, após ficar fora da Copa 2014, garantiu sua vaga também após uma repescagem. Depois de ficar em segundo lugar em seu grupo nas Eliminatórias - atrás da Polônia, e a frente de Montenegro, Romênia, Armênia e Cazaquistão. No playoff, passou pela Irlanda: 0 a 0 e 5 a 1

De volta à Copa do Mundo após 36 anos, o Peru fez grande festa em seu retorno aos Mundiais. Os peruanos ainda precisaram eliminar a Nova Zelândia na repescagem após terminar em quinto nas Eliminatórias da CONMEBOL, mas garantiu sua vaga

Boa tarde! Estamos ao vivo com Peru x Dinamarca ao vivo na primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo! A bola rola em Saransk a partir das 13h (horário de Brasília)