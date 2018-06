Peru x Dinamarca AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

Pré-jogo: Após 36 anos, Peru retorna à Copa do Mundo contra Dinamarca

O palco de Peru x Dinamarca será a Mordovia Arena, em Saransk. A capacidade do Estádio para as partidas da Fifa é de 41.685, e será diminuída para 30.000 após o Mundial. O custo da arena foi de aproximadamente $300 mi

Foto: Stanislav Krasilnikov/TASS via Getty Images)

A arbitragem de Peru x Dinamarca será de Bakary Gastam (Gâmbia), que será auxiliado por Jean Birumushashu (Burundi) e Abdelhak Etchiali (Argélia)

+ Guia VAVEL da Copa do Mundo 2018: Dinamarca

Provável escalação da Dinamarca: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen e Larsen; Kvist, Delaney, Sisto, Poulsen, Eriksen; Jorgensen

+ Guia VAVEL da Copa do Mundo 2018: Peru

Provável escalação do Peru: Gallese; Advíncula, Ramos, Rodriguez e Trauco; Tapia, Yotún, Carrilo, Cueva e Flores; Farfán

O técnico Age Hareide destacou a importância dos pontos contra o Peru, já que a França é a grande favorita do Grupo C. "É verdade que este jogo é importantíssimo e que a França é a favorita do grupo. Queremos lutar pela segunda colocação, pelo menos. Neste sentido, os pontos contra o Peru são muito importantes", avaliou

A grande história do Peru nesta Copa do Mundo, foi a batalha judicial de Paolo Guerrero para jogar o Mundial. Depois de todo o imbróglio para suspender a punição de doping, o atacante do Flamengo foi convocado. O treinador Ricardo Gareca não confirmou a presença do jogador entre os titulares. "Essas decisões são muito difíceis. Guerrero está muito bem fisicamente e psicologicamente, está em boas condições, assim como todos os outros do grupo. Vou esperar até o último minuto para definir os 11 titulares", afirmou

Em seus amistosos preparatórios para a Copa, o Peru venceu a Escócia por 2 a 0, a Arábia Saudita por 3 a 0 e empatou sem gols contra a Suécia. Já a Dinamarca também ficou no 0 a 0 com os suecos, e bateu o México por 2 a 0

Os dois times defendem grandes invencibilidades. O Peru não perde a 15 jogos - desde a derrota nas Eliminatórias em novembro de 2016, para o Brasil. Enquanto isso, a Dinamarca não foi derrotada nas suas últimas 14 partidas - 1 a 0 para Montenegro, em outubro de 2016 -, e ainda não tomou nenhum gol em 2018

A Dinamarca, após ficar fora da Copa 2014, garantiu sua vaga também após uma repescagem. Depois de ficar em segundo lugar em seu grupo nas Eliminatórias - atrás da Polônia, e a frente de Montenegro, Romênia, Armênia e Cazaquistão. No playoff, passou pela Irlanda: 0 a 0 e 5 a 1

De volta à Copa do Mundo após 36 anos, o Peru fez grande festa em seu retorno aos Mundiais. Os peruanos ainda precisaram eliminar a Nova Zelândia na repescagem após terminar em quinto nas Eliminatórias da CONMEBOL, mas garantiu sua vaga

Boa tarde! Estamos ao vivo com Peru x Dinamarca na primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo! A bola rola em Saransk a partir das 13h (horário de Brasília)