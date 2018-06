Sob desconfiança, Argentina inicia caminhada na Copa contra surpreendente Islândia

INCIDENCIAS: Jogo válido pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2018, disputada na Rússia.

A Argentina, liderada por Messi, disputará o Mundial da Rússia com um enorme peso nas costas, já que não vence um torneio da FIFA desde a Copa América de 1993. Seu primeiro desafio será contra a surpreendente Islândia, neste sábado (16), às 10h (de Brasília), no estádio Spartak. A VAVEL Brasil transmitirá a partida em tempo real.

Após ser vice do Mundial de 2014 e de duas Copas América - 2015 e 2016 -, a Albiceleste espera espantar a zebra desta vez. Para isso, contará com a sua estrela principal, Lionel Messi. A Islândia, por sua vez, fará a sua estreia em Copas do Mundo. A seleção, que a grande revelação da última Eurocopa, buscará surpreender também neste Mundial.

Argentina e Islândia estão no Grupo D, no qual também se encontram Croácia e Nigéria.

Argentina definida sem surpresas

O técnico Jorge Sampaoli não fez mistério e revelou a escalação da Argentina às vésperas da estreia. Entretanto, um fato causou curiosidade. Antes, o treinador havia revelado que não gostava de escalar sua equipe com dois volantes defensivos. Hoje, entretanto, confirmou Mascherano e Biglia entre os titulares. Sampaoli salientou que o time pode sofrer mudanças no decorrer do Mundial.

‘’Mascherano e Biglia têm muita qualidade para juntar as linhas através do passe. Mas isso (formação contra a Islândia) não é a definitiva. É um começo de etapa, e confio nessa possibilidade. Creio que a formação que disse hoje é a que a Argentina precisa para a Copa do Mundo nesse momento. Mas, pela capacidade que todos os jogadores do elenco demonstraram nos treinamentos, certamente pode haver modificações a curto prazo’’, disse.

Assim, a Argentina entra em campo com: Caballero, Salvio, Otamendi, Rojo e Tagliafico; Mascherano e Biglia; Meza, Messi e Di María; Agüero.

Islândia ansiosa com a estreia

Os jogadores da seleção islandesa não esconderam o nervosismo com a estreia do país em Copas do Mundo. À medida que o tempo passa, a expectativa por partes deles cresce. Mesmo com a maioria tendo experiente internacional, nada se compara a um Mundial.

‘’Estamos roendo as unhas de ansiedade nos últimos dias. Acho que é assim que tem que ser. Há uma grande motivação em todo o grupo no momento, e vai ser ainda maior quando chegarmos a Moscou. A expectativa aumenta a cada minuto. Mas estamos tranquilo’’, destacou o lateral Magnusso.

Liderado pelo camisa 10 Gylfi Sigurðsson, a Islândia vai a campo com: Halldórsson, Saevarsson, Ingason, Sigurdsson, Magnússon; Gudmundsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason; Sigurdsson; Finnbogason.