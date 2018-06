Van Marwijk destaca performance da Austrália apesar de derrota: "Ninguém esperava"

A Austrália perdeu na estreia pela Copa do Mundo na Rússia por 2 a 1 contra a França. Com um gol de pênalti para cada lado na abertura do Grupo C, os socceroos fizeram uma boa partida e por pouco não garantiram um ponto na estreia.

Bert van Marwijk, comandante da Austrália, mostrou insatisfação com o resultado final e salientou a surpresa que sua seleção causou na estreia. "Estou orgulhoso e desapontado. Fizemos um grande jogo, e penso que ninguém pensava que podíamos jogar a este nível contra a França", disse.

Ao falar sobre o pênalti sofrido por Antoine Griezmann, o técnico australiano disse não ter visto o lance e que notou uma insegurança na França. "Penso que houve momentos em que a França já não sabia o que fazer. Sofremos um pênalti que se pode discutir – ainda não vi as imagens - e um segundo gol num remate com sorte perto do fim", analisou.

O holandês também destacou os momentos antes do segundo gol da França, onde a Austrália reclama de um pênalti que poderia ter virado o placar em Kazan. "Antes do 2 a 1, tivemos uma jogada de três contra um e o Juric foi empurrado por trás. E, menos de um minuto depois, perdemos este jogo. É muito frustrante", admitiu.

Mesmo assim, van Marwijk mostrou positividade em relação aos jogadores e fala da boa atuação. "Não posso dizer nada de mal dos meus jogadores, só fazer-lhes elogios. Mas, é futebol, e não temos nenhum ponto. Pelo menos, merecíamos um ponto", lamentou.

Sabendo do favoritismo da equipe francesa, o treinador destacou o rendimento da Seleção Australiana. "Pelo que trabalhamos nas últimas quatro semanas, fiquei confiante. Ontem [sexta-feira], na conferência de imprensa, perguntaram-me se tinha medo de perder por 5-0. Mostramos que somos uma equipa diferente", ressaltou.

O próximo confronto da equipe Australiana é contra a Dinamarca, quinta-feira (21), às 9h e van Marwijk demonstrou confiança. "Mostramos coragem e que podemos ser nós mesmos num campeonato do Mundo. O próximo jogo contra Dinamarca é outro jogo, mas ficamos mais confiantes”, analisou.