Croácia é superior no primeiro confronto com a Nigéria

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA PRIMEIRA RODADA DA FASE DE GRUPOS DA COPA DO MUNDO RÚSSIA 2018, DO GRUPO D, ENTRE CROÁCIA E NIGÉRIA, NO SÁBADO (16), ÀS 16H (HORÁRIO DE BRASÍLIA), ESTÁDIO DE KALININGRADO.

O segundo jogo do Grupo D neste sábado (16) entre Croácia e Nigéria marcou o primeiro confronto entre as seleções e a estreia das equipes na Copa do Mundo na Rússia. Em Kaliningrado, a partida foi disputada e também equilibrada, mas os croatas saíram como protagonista. Com o placar final de 2 a 0, os gols foram marcados por Etebo (contra) e Modric (pênalti).

Com a vitória, a Croácia assume a liderança isolada do Grupo D com três pontos, seguida pela Argentina e Islândia com um ponto por terem empatado no jogo de mais cedo, e a Nigéria sem pontuação.

Na segunda rodada da fase de grupos, os croatas enfrentam a seleção celeste na próxima quinta-feira (21), às 15h (horário de Brasília), no Nizhny Novgorod Stadium. Os nigerianos vão pra campo na sexta (22) contra os islandeses, às 12h, na Volgogrado Arena.

Primeiro tempo acirrado entre croatas e nigerianos.

Toque em Oghenekaro Etebo que termina em gol contra do nigeriano (Julian Finney/Getty Images)

A partida começou animada, com oportunidade para a Nigéria logo no primeiro minuto após Odion Ighalo sofrer falta na lateral esquerda. A Croácia apareceu logo em seguida com Ivan Rakitic que fez um passe em profundidade para Andrej Kramaric que estava em posição irregular.

A primeira oportunidade surgiu aos 13 minutos para as super águias. Alex Iwobi fez um belo chute de bola parada de fora da área com o pé direito. Um minuto depois veio os croatas, Mario Mandzukic tocou para Ivan Perisic que finalizou e a bola subiu passando bem acima do gol. As duas equipes criavam oportunidades com recorrência e a posse de bola se equilibrava entre elas, mas havia com um pequeno predomínio croata nos ataques.

Foi só aos 32 minutos que o primeiro gol da partida saiu, após grande pressão da Croácia. Em jogada ensaiada na cobrança de escanteio da Croácia, Luka Modric bateu na direita para a área, na primeira trave Ante Rebic desviou a bola que bateu em Oghenekaro Etebo que sem intenção acabou marcando um gol contra.

A Croácia cresceu na partida depois de sair na frente no placar, criaram mais chances e tiveram uma boa oportunidade aos 38’, Rakitic cruzou para Kramaric cabecear com liberdade, mas a bola passou por cima da meta. Mesmo assim, a posse de bola permaneceu equilibrada até o final do primeiro tempo.

Croácia superior no segundo tempo

Luka Modric cobra de pênalti contra a Nigéria (Norbert Barczyk/PressFocus/MB Media/Getty Images)

O jogo recomeça com o mesmo ritmo, com a Nigéria indo pra cima já no começo, porém com certa dificuldade de chegar ao ataque devido ao bom posicionamento do adversário dificultando as ações dos africanos. A Croácia apareceu com perigo aos 54 minutos, Perisic cruzou pela esquerda e Rebic completou em posição, mas mandou para fora e o árbitro logo depois assinalou impedimento.

A intensidade foi diminuindo e aos 60’ e 61’ as duas seleções fizeram alterações nas equipes. Aos 69 minutos, Modric cobrou escanteio e Mandzukic foi abraçado por Troost-Ekong dentro da área e o juiz não teve dúvidas em marcar o pênalti para os croatas. Modric cobrou bem o penal colocando a bola no canto direito marcando o segundo gol da Croácia.

Os nigerianos sentiram o baque com o gol e não conseguiram armar uma boa resposta ofensiva. Por outro lado, os croatas passaram a predominar as jogadas no ataque, mas não chegaram com perigo. Assim, terminou a partida com um bom resultado para a Croácia.