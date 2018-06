Autor do gol da vitória, Pogba enaltece vitória da França: "Copa não tem time pequeno"

A França deixou a desejar em sua estreia pela Copa do Mundo. Com uma atuação muito aquém do esperado os franceses sofreram para vencer a Austrália por 2 a 1. Decisivo, Paul Pogba marcou o gol da vitória aos 34 minutos do segundo tempo, para alívio dos jogadores e de todos os torcedores da seleção.

O curioso, é que Pogba teve a "ajuda" de um defensor australiano no lance. Ao tabelar com Giroud, o volante dividiu a bola com o adversário e encobriu o goleiro Matt Ryan.

Em entrevista após o jogo, o bem-humorado Pogba falou sobre o lance.

"Eu fui muito ajudado por ele (zagueiro). A bola entrou, mas tanto faz marcar com as orelhas ou o pé", disse.

Perguntado sobre o bom desempenho da Seleção Australiana, o francês enalteceu a performance dos adversários e mostrou-se contente com a vitória na estreia da Copa.

"É um jogo de Copa e não tem time pequeno. Eles aguentaram a pressão e se defenderam muito bem, vai ser assim a Copa toda. Foi um primeiro jogo com uma vitória importantíssima", frisou.

Nesta tarde, Peru e Dinamarca completam a primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A França volta a campo na próxima quinta-feira (21) contra o Peru. O jogo será realizado em Ecaterimburgo, às 12h (de Brasília).