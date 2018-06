Jogo Costa Rica x Sérvia AO VIVO online  na Copa do Mundo (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Jogo da primeira rodada do grupo E, na Copa do Mundo 2018. O confronto será realizado na Samara Arena, com capacidade para 41.970 mil pessoas, na Rússia.

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes para que você posse se sentir dentro da Copa do Mundo. Fique conosco!

Já o técnico Mladen Krstajic escala a Sérvia com: Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Maksimovic, Kolarov; Matic, Milinkovic-Savic; Tadic, Ljajic, Kostic; Mitrovic.

Para o confronto deste domingo, Óscar Ramírez deve escalar a Costa Rica com: Navas; Gamboa, Gonzáles, Acosta, Waston, Oviedo; Borges, Guzmán, Ruiz, Campbell; Ureña.

(Foto: Divulgação/ Football Association of Serbia)

Por outro lado, os sérvios focaram em um coletivo, e também na troca de passes, que é uma marca da equipe.

A seleção de Óscar Ramírez buscou treinamentos mais defensivos, visto que a defesa não se portou muito bem na goleada sofrida contra a Bélgica no último amistoso

(Foto: Divulgação/Fedefutbol Costa Rica)

As duas seleções, nas vésperas do confronto, marcaram presença na Samara Arena, para fazer o tradicional reconhecimento do gramado.

(Foto: Divulgação/Fedefutbol Costa Rica

O otimismo pregado pelo capitão costarriquenho, contagiou a torcida do pequeno país da América Central, que está marcando presença em peso na Rússia.

"Estar aqui na Rússia e sentir todo esse clima da torcida, é um grande combustível para nossa motivação, temos que encarar esse mundial da forma mais positiva possível ”, ressaltou.

(Foto: Divulgação/FIFA)

Bryan Ruiz, foi quem falou com a FIFA TV, o canal oficial da entidade. O camisa 10 costarriquenho pregou otimismo por estar em sua terceira Copa do Mundo. Ruiz chega em boa forma, após se recuperar de uma lesão de grau médio na coxa.

“Na partida contra a Costa Rica será viver ou morrer, teremos três partidas e todas elas com os mesmos 90 minutos com eles sendo oponentes difíceis para uma estreia. Nós temos que ser espertos para não nos expormos muitos, pois isso pode nos custar caro. O importante, é não perder", frisou.

(Foto: Divulgação/Football Association of Serbia)

Antes do confronto, um dos líderes da Sérvia, o goleiro Vladimir Stojkovic concedeu entrevista e falou sobre os perigos que a Costa Rica pode apresentar dentro de campo.

Do lado dos costarriquenhos, é totalmente o oposto, a seleção de Óscar Ramírez sofreu uma goleada de 4 a 1 contra a Bélgica, uma das seleções favoritas na Copa. O resultado negativo, colocou em xeque o futuro da Costa Rica no mundial, gerando dúvidas por parte da imprensa e torcida que vivem a expectativa da seleção repetir o feito de 2014.

Antes de aterrissarem em solo russo, as seleções disputaram amistosos para entrarem no clima da Copa. A Sérvia é quem vem de um melhor retrospecto, vindo de uma goleada sobre a Bolívia por 5 a 1.

Já os sérvios, não marcaram presença na Copa do Brasil. A última vez que disputaram o mundial, foi em 2010, na África do Sul. Entretanto, a seleção europeia deixou a competição prematuramente, sendo eliminada na fase de grupos.

Se vencer a Sérvia, os costarriquenhos acumularão um histórico de sete jogos sem perder na Copa do Mundo. Em 2014, a equipe comandada por Jorge Luís Pinto, chegou até as quartas de final e saiu invicta da competição, visto que foi eliminada nos pênaltis, contra a Holanda.

Na última Copa do Mundo, a Costa Rica estreou com vitória sobre o Uruguai, por 3 a 1.

As duas seleções chegaram à Rússia na última semana e já estão em fase de preparação para o confronto de estreia, que dá a largada no grupo E, com Brasil e Suíça se enfrentando mais tarde.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje é dia de Copa do Mundo e você confere aqui todos os lances, minuto a minuto do confronto entre Costa Rica e Sérvia. O jogo acontece às 9h00 da manhã, na Samara Arena, em Samara.