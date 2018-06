Técnico da Nigéria reconhece superioridade da Croácia: "Ficamos decepcionados"

Google Plus

A Nigéria estreou na Copa do Mundo com o pé esquerdo. Os africanos perderam por 2 a 0 (um gol contra, marcado por Etebo aos 32’ e o outro marcado por Modric em uma cobrança de pênalti aos 71’) para a Croácia, e começaram mal no Grupo D.

O técnico Gernot Rohr admitiu a superioridade dos croatas na estreia, e espera uma evolução na sequência da campanha nigeriana no Mundial da Rússia.

“Ficamos decepcionados com a derrota, claro, mas a Croácia foi melhor em campo. Estávamos jogando bem até a marcação da penalidade contra nós. Somos uma equipe ainda muito jovem e estamos aprendendo. No momento só posso esperar que façamos um jogo melhor contra a Islândia”, disse.

Rohr também elogiou o ambiente em Ecaterimburgo e agradeceu o apoio da torcida nigeriana. "“O que eu gostei foi mais da qualidade dos nossos torcedores do que da quantidade deles. Foi uma atmosfera ótima. Perdemos o jogo por causa de alguns erros. Quero agradecer àqueles torcedores que estavam do lado direito nos apoiando", destacou.

Com a derrota para a seleção croata, a Nigéria ficou em último lugar no grupo D. A Croácia tem três pontos, enquanto Argentina e Islândia, que empataram em 1 a 1, somam um ponto cada. Até por esta situação, Rohr ainda acredita na classificação.

"Claro que estou desapontado pela derrota, mas penso que temos que nos recuperar. Eu acho que tivemos um pênalti não marcado para nós. Temos apenas um ponto a menos que outros dois times”, lembrou.

A equipe do técnico alemão terá que correr atrás do prejuízo frente a Islândia na próxima rodada da fase de grupos, que acontece na próxima sexta-feira (22) às 12h (horário de Brasília).