Kolarov prefere não se apegar à vitória contra a Costa Rica: "Não temos tempo para celebrar"

Autor de um golaço de falta e eleito o 'homem da partida' na vitória da Sérvia contra a Costa Rica, o camisa 11, Aleksandar Kolarov participou da entrevista coletiva após o jogo.

Durante a breve coletiva que foi concedida pelo capitão da Sérvia, Kolarov falou sobre a sensação de ter marcado um gol logo na estreia de seu país na Copa, após oito anos sem participar do mundial.

"Eu nunca imaginaria marcar um gol na Copa do Mundo, ainda mais um gol tão bonito e importante. Mas o mérito também está no treinador, que preparou bem a equipe e os nossos treinamentos. Como capitão, posso falar também do nosso desempenho, os rapazes se doaram dentro de campo e isso foi essencial para conquistarmos os três pontos. Além disso, gostaria de dedicar esse gol ao diretor da Federação Sérvia de Futebol, que vem passando por problemas familiares, então, dedico o gol marcado a ele e sua família" ressaltou, Kolarov.

Quando perguntado sobre as chances de classificação, Kolarov foi cauteloso ao falar, visto que a Sérvia ainda disputa outros dois jogos, contra Suíça e Brasil. Além disso, o camisa 11 falou sobre a importância da vitória na estreia com um elenco jovem ao da Sérvia.

"A vitória de hoje foi muito importante para dar moral ao nosso grupo que conta com jovens que merecem extrema importância nesta equipe. Ainda teremos dois jogos mais difíceis pela frente, ainda não terminamos. Claro que os três pontos nos coloca em certa vantagem, mas nos próximos jogos, não podemos entrar em campo pensando no empate. Hoje, nós só vamos comemorar um pouco, mas em uma Copa do Mundo, não temos tempo para celebrar, o foco é no próximo jogo", finalizou.