Autor do gol da vitória mexicana, Hirving Lozano ressalta: "Uma das mais importantes da história"

O autor do único gol da vitória do México contra a Alemanha, Hirving Lozano, foi eleito o melhor jogador em campo pela Fifa. O atacante fez uma bela partida na estreia mexicana na Copa do Mundo na Rússia, levando grande perigo para os alemães enquanto esteve em campo, além de conquistar a primeira vitória da seleção tricolor contra Alemanha em uma competição.

Na entrega do troféu de homem do jogo, Lozano demonstrou toda a sua felicidade ao comentar sobre a vitória mexicana.

“Não sei se é a maior vitória da história do México, mas uma das mais importantes. É ótimo começar com o pé direito contra um dos maiores times do mundo da atualidade. É um ótimo resultado e mostra nosso trabalho duro. Foi um grande trabalho de todos. Estou muito contente, muito feliz. O melhor é o jeito como administramos o jogo. Todos corremos, todos nos dedicamos. A vitória é resultado do trabalho no dia a dia. Conseguir este resultado contra uma grande seleção é muito significativo para mim", disse.

Lozano com o troféu de homem do jogo da partida entre Alemanha e México. (Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images)

Ao comentar sobre ter marcado o gol da vitória, Hirving Lozano destacou em sua fala o quão importante foi para ele ter marcado contra a atual campeã mundial. “Acho que esse foi o melhor gol da minha vida. Todos sonhamos em jogar uma Copa do Mundo. E ter uma estreia no mundial com um gol tão significativo, é algo que me dá muito orgulho", ressaltou.

O resultado positivo conquistado pelos mexicanos mostrou a força da seleção tricolor para disputar a copa e tentar avançar no mundial. Agora esperam o jogo de segunda-feira (18) entre Suécia e Coreia do Sul para confirmarem a liderança no Grupo F.

O México volta a campo no próximo sábado (23) contra os sul-coreanos, às 12h, na Rostov Arena, sendo grande favorito para ganhar a partida.