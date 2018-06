Técnico da Suíça não vê falta em gol de empate contra Brasil: "Estavam mal posicionados"

Google Plus

A estreia da Suíça em um complicado Grupo E da Copa do Mundo foi mais do que positiva. Os suíços saíram atrás em Rostov, mas buscaram o 1 a 1 contra o Brasil graças à um polêmico gol de Zuber. Apesar de todas as reclamações dos brasileiros, para o técnico Vladimir Petkovic, o tento helvético foi legal e culpou a falha de posicionamento da defesa canarinha.

"Temos o VAR, e o VAR deve oferecer as respostas. Eu vi nosso gol, dei uma olhada [no lance], e foi normal. Um gol em que você tenta criar espaços para procurar oportunidade. A defesa dos adversários não estava bem posicionada. Não vi falta", analisou o treinador bósnio.

Petkovic admitiu a superioridade brasileira na partida, mas se mostrou orgulhoso do empenho e dedicação demonstra pelo seu elenco.

"O Brasil estava melhor e teve mais oportunidades de gol, mas estou orgulhoso da minha equipe pela forma que se apresentou. Nunca desistimos; lutaram os 90 minutos. Quando conseguimos avançar um pouco mais, fomos bem. Foi um excelente início de Mundial para nós.", comemorou.

A Suíça volta a campo na sexta-feira (22), contra a Sérvia, às 15h, em Kaliningrado.