Alemanha x México AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

Доброе утро (dobroye utro)! Em russo, bom dia! Acompanhe conosco o duelo entre Alemanha x México. É a estreia das duas seleções na Copa do Mundo 2018! Fique ligado na VAVEL Brasil! O domingo segue animado com muito futebol de qualidade.

Um trio de arbitragem iraniano comanda a partida. Alireza Faghani é o árbitro principal, auxiliado por Reza Sokhandan e Mohammadreza Mansouri.

O duelo entre Alemanha x México será disputado no Luzhniki Stadium, em Moscou. Com capacidade para 78.011 torcedores, é o maior palco esportivo da Copa do Mundo e foi o local da abertura do Mundial, quando a Rússia goleou a Arábia Saudita por 5 a 0. Além do jogo inicial, será nesse estádio a grande decisão.

Conhecido como El Tri, o técnico Juan Carlos Osorio conta com jogadores muito experientes, que acumulam participação em Mundiais. Dos 23, três conhecem muito bem o futebol alemão. O atacante Javier ‘Chicharito’ Hernández teve um bom momento na carreira com a camisa do Bayer Leverkusen, enquanto o zagueiro Carlos Salcedo e o meia Marco Fabián vestem a camisa do Eintracht Frankfurt – e conquistaram a Copa da Alemanha há cerca de um mês diante do Bayern de Munique.

Nas Eliminatórias da Concacaf, o México entrou na quarta fase. Foi sorteado no Grupo A, ao lado de Honduras, do Canadá e de El Salvador. Teve campanha invicta – com cinco vitórias e um empate. Avançou ao hexagonal decisivo – formado por México, Costa Rica, Panamá, Honduras, Estados Unidos e Trinidad e Tobago. Garantiu a liderança e, consequentemente, a classificação de maneira antecipada. Foram seis vitórias, três empates e uma derrota, com 21 pontos ganhos.

O México disputa sua 16ª Copa. O melhor desempenho foi em 1970 e 1986, quando sediou a competição e foi eliminado nas quartas de final. Apesar da tradição, os mexicanos foram eliminados nos seis últimos mundiais nas oitavas de final. Por esses e outros resultados, o lema “jogamos como nunca e perdemos como sempre” foi completamente aplicado à seleção.

O goleiro Manuel Neuer ficou arriscado de não disputar o Mundial por conta de duas fraturas no segundo metatarso do pé direito na temporada. Foram apenas três jogos na Bundesliga – e nestes não sofreu nenhum gol. Presente nos treinamentos e nos dois últimos amistosos diante da Áustria e da Arábia Saudita, o camisa 1 lidera a equipe como uma das principais referências e capitão do time.

Quanto aos convocados, o técnico Joachim Löw convocou apenas oito atletas que foram campeões em 2014: o goleiro Manuel Neuer, os zagueiros Mats Hummels e Jérôme Boateng, os meias Sami Khedira, Mesut Özil, Julian Draxler e Toni Kroos, além do atacante Thomas Müller. Ao longo do ciclo, ficaram de fora os atacantes Sandro Wagner e André Schürrle, além do meia Mario Götze, autor do gol do tetracampeonato mundial.

A classificação veio com uma campanha irreparável nas Eliminatórias Europeias no Grupo C. Diante da Irlanda do Norte, da Tchéquia, da Noruega, do Azerbaijão e do fragilíssimo San Marino, foram dez vitórias, 43 gols marcados e quatro sofridos, com 100% de aproveitamento. Porém, a seleção venceu apenas um dos seis últimos jogos e não venceu diante de seleções de alto nível, como Espanha, França, Inglaterra e Brasil.

Foram campeões em 1954, 1974, 1990 e 2014 – as duas últimas conquistas diante da Argentina. A Alemanha foi segunda colocada em 1966, 1982, 1986 e 2002, além da terceira posição em 1934, 1970, 2006 e 2010.

Das 21 edições do Mundial, a Alemanha participou de 19. Apenas em 1930, quando participaram apenas times sul-americanos, e em 1950, quando foi banida pelos eventos ocorridos na Segunda Guerra Mundial, os germânicos não estiveram presentes.

O duelo entre Alemanha e México reúne duas seleções com muitas participações na Copa do Mundo.

O Grupo E é formado por Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul.

Campeã em 2014, a Alemanha busca a manutenção da hegemonia e o seu lugar no topo dos maiores campeões, junto com o Brasil.

A Copa do Mundo disputada na Rússia é a 21ª edição do principal torneio da modalidade. Com cinco conquistas, o Brasil é o maior vencedor, seguidos por Itália e Alemanha (quatro), Argentina e Uruguai (dois), França, Inglaterra e Espanha (um). Pela primeira vez, o maior país do planeta sedia o evento.