Hummels é enfático após derrota alemã na estreia: "Nossa defesa não é boa"

A atual campeã do mundo, Alemanha acabou perdendo na estreia para o México, por 1 a 0, na manhã deste domingo (17), no Estádio Lujniki, em Moscou. Ao todo, são 36 anos em que os germânicos não sentiam o sabor da derrota em um jogo inaugural de Copa do Mundo - desde 1982. Entretanto, os mexicanos contribuíram para deixar o gosto mais amargo: a primeira vitória em competições oficiais neste confronto direto.

Insatisfeito com o resultado, Joachim Löw ponderou que o time não fez um bom primeiro tempo, devido aos erros cometidos. O técnico alemão comentou que o El Tricolor reagiu bem as mudanças da partida. Enquanto isso, a Alemanha se mostrava desconectada em relação aos ataques.

"Não é uma situação normal para nós perdermos o primeiro jogo. Temos que enfrentar essa situação, o torneio ainda é longo. Não fizemos bem a primeira etapa. Nós não temos a segurança combinada como a conhecemos de equipe. Os mexicanos estavam em baixa no segundo tempo e eles reagiram super rápido. Nós eramos indiferentes no jogo e perdemos muitas bolas. Temos que conseguir chegar a uma conclusão, então teremos menos problemas. A atitude foi de 100 por cento, mas não entramos no jogo, tivemos que correr atrás dele, o que nos deixou inseguros. O começo não funcionou", frisou.

Löw admitiu atuação ruim dos campeões mundiais (Foto: Divulgação/DFB)

O zagueiro Mats Hummels reconheceu que o dia não foi fácil para a Mannschaft. Além dos erros, mencionou que os jogadores estavam em posições contrárias e a equipe mexicana mereceu o resultado.

“Infelizmente, jogamos contra a Arábia Saudita como no amistoso. Tivemos muitas perdas de bola e a ordem nem sempre estava certa. O México mereceu ganhar porque facilitamos demais para eles.É bom que tenhamos perdido no primeiro jogo, agora temos que vencer os próximos jogos. Presumo que nos apresentaremos diferentemente contra a Suécia e a Coréia do Sul”, expressou.

Hummels ainda enfatizou sobre a deficiência da zaga alemã e se os Die Adler continuarem assim, será complicado de seguir em frente.

"Nossa defesa não é boa, é preciso dizer isso bem claramente. Eu e Boateng ficamos com frequência sozinhos lá atrás. Se nós entrarmos em campo assim novamente, vai ser motivo para preocupação", esclareceu.

A Alemanha volta a entrar em campo no próximo sábado (23), às 15h (horário de Brasília), contra a Suécia pela segunda rodada da fase de grupos, no Estádio Olímpico de Sochi.