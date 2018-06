Suécia x Coreia do Sul AO VIVO online na Copa do Mundo 2018 (0-0)

Доброе утро (dobroye utro)! Em russo, bom dia! Acompanhe conosco o duelo entre Suécia x Coreia do Sul. É a estreia das duas seleções na Copa do Mundo 2018! Fique ligado na VAVEL Brasil e siga os lances do primeiro jogo desta segunda-feira (18)!

A arbitragem do confronto será comandada por Joel Aguilar, de El Salvador. Os assistentes são Juan Zumba, também de El Salvador, e Juan Carlos Mora, da Costa Rica.

As equipes se enfrentaram em quatro oportunidades. No último duelo, amistoso disputado terminou empatado sem gols.

Johannes EiseleAFP/Getty Images

A partida será disputada a partir das 9 horas da manhã desta segunda-feira (18), no Nizhny Novgorod Stadium. É o primeiro duelo no palco esportivo, com capacidade para 43.472 torcedores. O estádio foi construído a partir de 2015 e teve edificação concluída em dezembro de 2017.

Os sul-coreanos entraram na segunda fase das Eliminatórias Asiáticas. Esteve no Grupo G, ao lado do Líbano, do Kuwait, de Myanmar e de Laos. Venceu todos os oito jogos que disputou, marcou 24 gols e não sofreu nenhum. Na terceira fase, ficou no Grupo A, ao lado do Irã, da Síria, do Uzbequistão, da China e do Qatar. Ficou na segunda posição, com 15 pontos, e carimbou o passaporte à Rússia.

A Coreia do Sul disputa a décima Copa do Mundo de sua história. O melhor desempenho foi em 2002, quando sediou o evento junto com o Japão, e ficou na quarta posição. Em 2010, avançou às oitavas de final. Em todas as outras participações, foi eliminado na fase de grupos. Disputou 31 jogos. Venceu cinco, empatou nove e perdeu 17. Marcou 31 gols e sofreu 67.

A Suécia disputou 46 jogos em todas os Mundiais. São 16 vitórias, 13 empates e 17 derrotas. Com 74 gols marcados e 69 sofridos.

A classificação ao Mundial 2018 veio na repescagem. Nas Eliminatórias Europeias, os suecos ficaram sorteados no Grupo A, ao lado da França, da Holanda, da Bulgária, de Luxemburgo e da Bielorrússia. Ficou na segunda posição da chave, com 19 pontos, e melhor que a Laranja Mecânica no saldo de gols (17 a 9). Na repescagem, superou a Itália. Venceu o primeiro confronto por 1 a 0 e segurou a vantagem no segundo confronto. Eliminou a Azzurra, que ficou de fora da Copa depois de 60 anos.

A Suécia participa pela 12ª vez da Copa do Mundo, mas esteve ausente nos últimos oito anos. Como melhor desempenho, foi vice-campeão em 1958, quando sediou o evento e perdeu para o Brasil. Ficou no terceiro lugar em 1950 e 1994, além da quarta colocação em 1938.

O primeiro jogo da chave aconteceu na tarde do domingo (17). Com excelente atuação tática, o México venceu por 1 a 0 a favorita e atual tetracampeã mundial Alemanha. Veja o resumo do jogo e a análise do desempenho alemão.

O Grupo F é formado por Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul.

A Copa do Mundo disputada na Rússia é a 21ª edição do principal torneio da modalidade. Com cinco conquistas, o Brasil é o maior vencedor, seguidos por Itália e Alemanha (tetracampeões), Argentina e Uruguai (bicampeões), França, Inglaterra e Espanha (um título cada). Pela primeira vez, o maior país do planeta sedia o evento.